Call 4 Ideas, premiati i progetti più innovativi nel settore Scienze della Vita

Il Cluster Scienze della Vita del Friuli-Venezia Giulia, gestito dal Polo Tecnologico Alto Adriatico, ha premiato le migliori 11 idee innovative selezionate tramite la Call 4 Ideas. Questa iniziativa, promossa dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, mira a valorizzare l’ecosistema delle Scienze della Vita regionale e attrarre nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la qualità della vita umana.

Un contributo significativo per le startup

Le startup, spin-off, micro, piccole e medie imprese regionali, italiane ed estere, hanno partecipato alla Call 4 Ideas, presentando progetti innovativi nel settore delle Scienze della Vita. Ogni vincitore ha ricevuto un contributo a fondo perduto di euro 10mila e avrà la possibilità di accedere a una seconda linea di finanziamento di euro 150mila per trasformare le idee in veri e propri progetti di ricerca.

I protagonisti della Call 4 Ideas

I vincitori provengono da diverse regioni italiane, dimostrando la portata nazionale dell’iniziativa. Tra questi, troviamo:

Piemonte : AEQUIP SRL e COQUA LAB SRL

: AEQUIP SRL e COQUA LAB SRL Lombardia : BRAINDTECH SPA

: BRAINDTECH SPA Marche : BIOCHICA SRL e NANODENT SRL

: BIOCHICA SRL e NANODENT SRL Puglia : REGENERABIOMA SRL

: REGENERABIOMA SRL Friuli-Venezia Giulia: RECORNEA SRL, ULISSE BIOMED SPA, EPIGEN THERAPEUTICS SRL, FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e LIONDX SRL

Una sinergia vincente tra ricerca e industria

Franco Scolari, Direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra ricerca e industria. “La ricerca produce risultati significativi quando si integra con l’industria, sviluppando soluzioni all’avanguardia che rispondono meglio ai bisogni dei cittadini”, ha commentato Scolari. Questa sinergia è fondamentale per stimolare l’ecosistema dell’innovazione regionale.

Ecosistema in crescita e l’impegno della Regione

Stefano De Monte, Cluster Scienze della Vita FVG Manager, ha evidenziato come il 48% delle proposte provenga da imprese con base fuori dal Friuli-Venezia Giulia, ampliando così la collaborazione nazionale nel settore. Questa rete tra istituzioni, aziende e centri di ricerca è cruciale per promuovere nuove soluzioni tecnologiche nel campo delle Scienze della Vita.

L’Assessore regionale Alessia Rosolen ha espresso l’importanza di attrarre investimenti in ricerca e sviluppo per la salute pubblica e la competitività del Paese. “Favorire queste idee non solo contribuisce a elevare le performance del settore sanitario e socio-sanitario regionale, ma è anche un volano per incentivare un ulteriore sviluppo della competitività del Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato Rosolen.

Traiettorie di sviluppo per le Scienze della Vita

Il Cluster SDV opera su quattro traiettorie principali: soluzioni per il mantenimento della salute, sistemi biomedicali innovativi, terapie innovative e supporto alla fragilità. Questi ambiti rappresentano il cuore dello sviluppo tecnologico e della ricerca nel Friuli-Venezia Giulia, favorendo una sinergia tra ricerca, innovazione e impresa.

Ennio Tasciotti, Direttore Human Longevity Program IRCCS San Raffaele Roma, ha concluso sottolineando l’importanza della ricerca traslazionale per rispondere alle esigenze sanitarie più urgenti. “Le idee e i progetti premiati oggi rappresentano non solo l’inizio di un futuro imprenditoriale, ma anche la speranza per una salute migliore”, ha affermato Tasciotti.

