Nel cuore delle Alpi Carniche, lo Zoncolan si rivela non solo un paradiso per gli amanti della natura di giorno, ma anche un tesoro da scoprire di notte. Le esperienze by night offerte da Visit Zoncolan trasformano le serate estive in momenti incantati che promettono di emozionare e sorprendere ogni visitatore, indipendentemente dall’età.

Un’offerta variegata per tutti i gusti

Il programma di luglio di Experience include una serie di attività pensate per soddisfare ogni tipo di avventuriero. Dalla passeggiata serale a cavallo nel bosco sotto il chiarore delle lanterne, ideale per famiglie e individui che desiderano immergersi nell’atmosfera magica della notte, alla suggestiva escursione “Le stelle di Avostanis” che offre uno spettacolo celeste unico riflesso su un laghetto glaciale. Ogni esperienza è progettata per esaltare i sensi e far vivere momenti di pura meraviglia.

Passeggiate sotto le stelle e degustazioni nel bosco

Tra le proposte ricorrenti spicca la Lanternata nel bosco con degustazione di specialità locali al Fortino della Grande Guerra, un’occasione imperdibile per famiglie e gruppi di amici. Il percorso, facile e accessibile, si snoda attraverso paesaggi incantevoli mentre le luci delle lanterne guidano il cammino, creando un’atmosfera suggestiva e rilassante.

Tramonti da sogno sulle cime montane

Per chi preferisce i momenti magici della transizione tra giorno e notte, le Experience al tramonto offrono la possibilità di ammirare panorami mozzafiato da punti strategici come Malga Tuglia, Monte Crostis e Rifugio De Gasperi. L’esperienza è arricchita dalla possibilità di gustare una cena in quota, rendendo ancora più indimenticabile l’esperienza del tramonto in montagna.

Esperienze su misura per tutti

Tutte le attività proposte da Visit Zoncolan sono disponibili su prenotazione e possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei partecipanti. Ideali per team building o semplicemente per gruppi di amici desiderosi di condividere momenti di avventura e scoperta nella natura incontaminata delle Alpi Carniche.

