Inizia oggi a Trieste la 50esima Settimana Sociale dei Cattolici

Trieste, una città che si distingue per la sua storia e la sua posizione strategica, accoglie la 50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Questo evento di grande rilievo vedrà la partecipazione di figure di spicco come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco, portando con sé un’opportunità unica per la comunità locale e nazionale.

Evento di importanza nazionale

Mario Anzil, vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, ha presentato con entusiasmo questa edizione, sottolineando come l’evento non solo porterà visibilità alla regione, ma offrirà anche un’importante piattaforma per discutere la visione della società contemporanea e proporre soluzioni per il futuro. “La Regione è orgogliosa di poter ospitare questo evento e di sostenerlo”, ha dichiarato Anzil.

La Settimana Sociale, che si terrà dal 3 al 7 luglio, vedrà la presenza di 900 delegati provenienti da tutta Italia, tra cui rappresentanti di diocesi, associazioni, movimenti e buone pratiche. La cerimonia di apertura sarà onorata dalla presenza del Presidente Mattarella, mentre la conclusione sarà affidata a Papa Francesco, che presiederà anche la Concelebrazione Eucaristica.

Il programma completo dell’evento è consultabile al seguente collegamento: https://www.settimanesociali.it/home-page/il-programma-della-settimana-sociale/.

Scopri quali sono le modifiche alla viabilità di Trieste in occasione dell’evento: https://www.diariofvg.it/2024/07/03/settimana-sociale-dei-cattolici-viabilita-modificata-a-trieste/.

Messaggio di fratellanza e dialogo

Durante la presentazione, alla quale hanno partecipato anche il vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi, il sindaco Roberto Dipiazza e monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, Anzil ha voluto sottolineare l’importanza del dialogo. “Condividere punti di vista differenti stimola ogni forma di dialogo e ragionamento”, ha affermato, citando anche l’appuntamento transfrontaliero di Go!2025 come esempio di come i confini possano trasformarsi da elementi divisivi a opportunità di amicizia tra i popoli.

Al cuore della democrazia

Il tema di quest’anno, “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”, riflette l’impegno della Settimana Sociale a promuovere una cultura di partecipazione e inclusività. Un’opportunità per Trieste e il Friuli-Venezia Giulia di dimostrare come il dialogo e la condivisione possano trasformare le sfide in opportunità di crescita e sviluppo

