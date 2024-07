Settimana Sociale dei Cattolici, viabilità modificata a Trieste

Dal 3 al 7 luglio 2024, Trieste ospiterà la 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, un evento di grande rilievo che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata inaugurale. Questo evento, intitolato “Al cuore della democrazia”, comprenderà anche uno spettacolo di musica e parole il 4 luglio in Piazza dell’Unità d’Italia.

Modifiche alla viabilità: divieti e restrizioni

Per garantire la sicurezza durante la manifestazione, il Comune di Trieste ha emesso un’ordinanza (N. 694-24).

Divieto di transito veicolare dalle ore 12 di mercoledì 3 luglio 2024 e fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo le Rive triestine nel tratto di Riva del Mandracchio – riva Caduti per l’italianità – riva Tre Novembre, compreso tra l’intersezione con via di Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo;

Divieto di transito veicolare dalle ore 19 di giovedì 4 luglio 2024 e fino a cessate esigenze per tutti i veicoli lungo le Rive triestine nel tratto di Riva del Mandracchio – Riva Caduti per l’italianità – Riva Tre Novembre, tra l’intersezione con via di Mercato Vecchio, e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo.

Deroghe e eccezioni

Nonostante i divieti, sono previste delle deroghe. I mezzi di soccorso in servizio di emergenza, le forze dell’ordine e i mezzi di trasporto della manifestazione, espressamente autorizzati dalla Questura di Trieste, potranno transitare nelle aree interdette.

Evento clou del 4 luglio

Uno dei momenti più attesi della Settimana Sociale sarà lo spettacolo di musica e parole “Al cuore della democrazia” che si terrà giovedì 4 luglio in Piazza dell’Unità d’Italia. Questo evento rappresenta non solo un momento di riflessione ma anche di celebrazione culturale per la città di Trieste.

Impatto sulla comunità locale

La presenza del Presidente Mattarella e gli eventi previsti sono un’occasione unica per Trieste, ma richiedono anche una particolare attenzione da parte dei residenti e dei visitatori riguardo ai cambiamenti nella viabilità. Le autorità locali raccomandano di pianificare gli spostamenti con anticipo e di utilizzare percorsi alternativi per minimizzare i disagi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook