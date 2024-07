FlixBus potenzia i collegamenti con Trieste per l’estate

Con l’arrivo dell’estate, FlixBus si offre come soluzione di viaggio ideale per raggiungere Trieste, potenziando i collegamenti attivi con la città. Questo rafforzamento non solo facilita l’accesso al capoluogo giuliano, ma promuove anche un approccio al viaggio più sostenibile, riducendo la dipendenza dall’auto privata.

Collegamenti capillari in Italia e all’estero

Durante la stagione estiva, Trieste sarà accessibile da oltre 50 città in Italia e all’estero. Tra queste, quasi la metà si trovano fuori dai confini italiani. Trieste, grazie alla sua posizione strategica, diventa un nodo cruciale della rete europea di FlixBus, con collegamenti diretti da città come Lubiana, Zagabria, Fiume, Budapest, Marsiglia e Lione.

Crescono i collegamenti con le città italiane

FlixBus non si limita a collegamenti internazionali. Le principali città italiane saranno ben collegate con Trieste: fino a 72 corse settimanali da Venezia, 37 da Padova, 38 da Milano, e un aumento significativo delle corse da Bologna e Firenze. Anche le città del sud, come Roma e Napoli, vedranno un incremento delle corse settimanali.

Nuove destinazioni balneari

Non solo grandi città, ma anche le destinazioni balneari dell’Adriatico saranno facilmente raggiungibili. Località come Capodistria, Portorose, Parenzo, Rovigno, Pola, Umago, Sebenico, Spalato e Zara avranno collegamenti diretti da Trieste. In direzione opposta, sarà possibile raggiungere le rinomate spiagge della Liguria e della Costa Azzurra, con città come Genova, Sanremo, Nizza e Marsiglia tra le mete preferite.

Collegamenti notturni

FlixBus offre anche collegamenti notturni, ottimizzando così i tempi di viaggio per chi vuole sfruttare al meglio la propria vacanza. Questa opzione è disponibile sia per le tratte transfrontaliere che per molte rotte domestiche, garantendo una soluzione comoda e pratica per i viaggiatori.

Un viaggio sostenibile ed economico

In un’epoca in cui la sostenibilità è sempre più importante, FlixBus rappresenta un’alternativa ecologica ai viaggi in auto privata. Considerando che un’auto produce in media 166 grammi di CO2 per passeggero per km, contro i 27,8 grammi di CO2 per passeggero per km di un autobus FlixBus, l’impatto ambientale è notevolmente ridotto. Chi sceglie FlixBus non solo risparmia, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di CO2, promuovendo un modo di viaggiare più responsabile.

Opportunità per il turismo locale

Secondo Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, “un’offerta di mobilità collettiva efficiente può coniugare sostenibilità ed economicità, contribuendo allo sviluppo turistico del territorio”. Aumentando la frequenza dei collegamenti e valorizzando località meno conosciute, FlixBus facilita l’accesso a centri minori, promuovendo un turismo più diffuso e sostenibile.

Una rete estesa e accessibile

FlixBus collega circa 300 città italiane, di cui il 40% sono comuni con meno di 20.000 abitanti. Garantendo collegamenti anche con centri minori, FlixBus facilita gli spostamenti verso località meno raggiungibili dalle altre regioni, contribuendo alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne.

Acquisto biglietti

I biglietti sono facilmente acquistabili sul sito web di FlixBus, tramite l’app gratuita e presso i rivenditori fisici. Viaggiare con FlixBus significa scegliere un’opzione di mobilità sostenibile, economica e capillare, ideale per chi desidera esplorare l’Italia e l’Europa in modo responsabile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook