Oltre 400 già iscritti al FVG Bike Trail, tra sport, natura e cultura in bicicletta

Dal 19 al 21 settembre, il Friuli-Venezia Giulia sarà teatro della prima edizione del FVG Bike Trail, un’iniziativa cicloturistica non competitiva che promette di unire sport, natura e scoperta del territorio. L’evento, presentato a Udine dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, rappresenta un’opportunità unica per conoscere le bellezze della regione in modo sostenibile.

Due percorsi per esplorare la Regione

I partecipanti potranno scegliere tra due tracciati di diversa lunghezza, 190 km e 490 km, con partenza e arrivo a Villa Manin. Questa libertà di scelta consente ai ciclisti di decidere il proprio itinerario, l’orario di partenza e le soste, rendendo l’esperienza altamente personalizzabile. L’iniziativa è organizzata dall’associazione It takes two, con il supporto di PromoTurismoFvg e il patrocinio della Regione.

Un turismo sostenibile in crescita

L’assessore Bini ha sottolineato come il turismo lento stia crescendo esponenzialmente post-pandemia e come il Friuli-Venezia Giulia sia pronto a rispondere a questa nuova sensibilità. “Il FVG Bike Trail permette di visitare la nostra regione in maniera sostenibile, destagionalizzando l’offerta turistica e attirando nuovi flussi internazionali”, ha dichiarato Bini. Già a due mesi dall’evento, oltre 400 ciclisti si sono iscritti, di cui il 30% provenienti dall’estero e il 70% da altre regioni italiane.

La maglia ufficiale è un omaggio al Friuli-Venezia Giulia

Durante la conferenza stampa, è stata presentata anche la maglia ufficiale della manifestazione, disegnata dall’artista Gianni Borta. La maglia, con un mosaico di colori, rappresenta il profilo geografico della regione, sottolineando l’importanza del territorio e della sua valorizzazione attraverso il ciclismo.

Iscrizioni e informazioni

Per partecipare al FVG Bike Trail 2024 e ottenere maggiori informazioni sui percorsi e il regolamento, è possibile visitare il portale web dedicato www.fvgbiketrail.com. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook