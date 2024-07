Al Poeta: storie di musica, concerti, gulash… e tanto amore

SAN MARTINO DEL CARSO – Via dalla pazza folla, sotto l’ombra del gelso centenario, ascoltando musica di qualità, sulle strade di Ungaretti e degustando prodotti a km0: non c’è estate senza i concerti dell’osteria Al Poeta! Un luogo fuori dal mondo – in senso figurato, ma fino a un certo punto – perché, citando un noto musicista assiduo frequentatore – sembra di entrare in una favola, in una cartolina, in un dipinto! E’ qui che si danno appuntamento musicale e – naturalmente – enogastronomico, turisti del fine settimana, artisti, appassionati, poeti – veri o aspiranti – ed amici da tutta la regione i sabati sera d’estate.

Calendario fitto e programmazione partita già a fine primavera, andiamo in ordine cronologico a snocciolare le proposte: sabato 13 luglio alle ore 20.30 sarà la volta dei Pasodoble 21 ovvero Alberto Chicayban (da Niteroi, Brasile, da anni nella nostra regione, memorabili le sue serate con la storia musicale e sociale della bossa nova!) e Michele Pucci – chitarre e voce. Il primo ci racconta “abbiamo iniziato a collaborare quasi un quarto di secolo fa nella creazione di una sorta di alchimia per ottenere una musica ibero-americana, insomma una fusione di stili afro americani (del sud del mondo), afro cubani e influenze del flamenco, con la presenza di elementi della musica classica contemporanea (di stampo tonale e modale). Il nostro album” prosegue Berto (per gli amici!) “El Corazón al Sur, che suoneremo praticamente in maniera integrale dal vivo, è una sintesi di questo lavoro di arrangiamenti o pura riscrittura di brani del ‘900”. In scaletta quindi brani di Piazzolla e Jobim, classici quali Besame Mucho, O que serà?, Vuelvo al Sur, Malena.

Dal Sudamerica ai balcani, ecco in data 20 luglio gli Etnoploc, trio etno-jazz decisamente di casa da queste parti che unisce le sonorità dei Balcani, il klezmer, il blues, il jazz, il tango in un’unica emozione con Aleksander Ipavec fisarmonica, Piero Purich sax e Matej Špacapan tromba.

Settimana successiva (27) e i Greentea Infusion cercheranno di bissare lo strepitoso successo di primavera quando hanno fatto registrare ben oltre cento presenze. In scaletta la presentazione del nuovo lavoro Happiness con lo stile fusion che li contraddistingue e con in copertina la stampa di Hiroshi Nagai dai colori sgargianti ed estivi… proprio come la loro musica. In formazione Gianni Iardino sax, Franco Fabris keyboards, Pietro Liut basso (per gli amanti della tecnica slap, consigliato!), Maurizio Fabris percussioni.

Agosto si apre (il 3) con un appuntamento molto particolare che sposa il cantautorato di Matteo Della Schiava alle sperimentazioni vocali di Annalisa Ponton e Chiara De Santi; data successiva appannaggio di un altro gradito habitué dell’osteria ovvero Mark Abrams, che si esibirà con il suo trio la sera di San Lorenzo (10).

Dopo Ferragosto un altro musicista che calca sovente il palco di San Martino ovvero Sebastiano Crepaldi che ci confida “Al Poeta è un luogo sempre ospitale e cordiale dove il pubblico viene a cenare ma è attento alla programmazione che offre sempre eventi interessanti. Io stesso poi sono musicista e anche cliente, perchè ci vado quando non suono per ascoltare gli altri gruppi che si esibiscono! L’atmosfera è informale e ogni ospite – da qualunque posto venga – si sente a casa. Questa è la sua forza! Il 17 agosto” prosegue Crepaldi “porterò una formazione che si chiama Crvenj Most (trad. ponte rosso), proponendo musica balcanica e klezmer con il sottoscritto al flauto traverso, Piero Purich al sax tenore, Luca Demicheli al basso acustico ed Ermes Ghirardini alle percussioni.

Dj Enrico, un classicone dell’estate, farà poi ballare tutti sotto il fresco del gelso in data 24 agosto e per gli appassionati del tango la conferma del chitarrista argentino Eduardo Contizanetti, in data ancora da definire.

Ma Al Poeta non è solo una storia di concerti, si accennava: “lubianska, polpette di zucchine fritte, sardoni impanati, kiefel e il nuovo piatto veg vanno fortissimo” intercala la storica titolare Patrizia Petean. Ma il piatto più ordinato è di certo il gulash. “Guancia di bovino – rigorosamente! – cipolla, paprika, il tutto sfumato al vino rosso… e tanto amore!” ci confida parte della ricetta (non tutta!) Verena, la cuoca. Birra artigianale o vino Terrano per annaffiare e godere della buona compagnia e per i più coraggiosi c’è la mitica Carsolina come dessert, lingotto (o mattone che dir si voglia) metà crema e metà panna. Per digerirla c’è naturalmente il Pelinkovac servito con ghiaccio e una scorza di limone!

