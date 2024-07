Philip Thurn Valsassina è stato eletto nuovo presidente di Confagricoltura Udine per il prossimo triennio, ricevendo il consenso unanime dall’Assemblea dei soci riunita a Case di Manzano. Thurn Valsassina, già vicepresidente dell’organizzazione, subentra a Giovanni Giavedoni, il quale ha guidato l’associazione negli ultimi sei anni, portando avanti un percorso di crescita e coesione.

Un mandato all’insegna della continuità

In occasione della sua elezione, Thurn Valsassina ha dichiarato: «Eredito un’Associazione coesa e in crescita», sottolineando l’importanza di mantenere la continuità nel lavoro svolto finora. L’imprenditore agricolo di Remanzacco ha messo in evidenza la necessità di proseguire sulla strada della valorizzazione del territorio e del potenziamento delle competenze professionali dei collaboratori.

Priorità per il prossimo triennio

Uno dei principali obiettivi di Thurn Valsassina sarà affrontare la complessa situazione legata all’applicazione della PAC (Politica Agricola Comune). «Non sta dando grandi soddisfazioni agli imprenditori agricoli», ha affermato, evidenziando la necessità di un forte impegno per ridurre la pressione burocratica. Inoltre, il neo presidente ha posto l’accento sull’importanza di favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole e nelle organizzazioni di categoria.

Un cambio di passo necessario

Thurn Valsassina ha sottolineato che i cambiamenti nel settore agricolo sono continui e repentini, e che è fondamentale avere uno sguardo giovane e preparato per affrontarli con efficacia. Questo approccio sarà cruciale per garantire un futuro sostenibile per l’agricoltura friulana e per i suoi imprenditori.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Accanto al presidente Thurn Valsassina, il nuovo Consiglio Direttivo è composto da figure di spicco del settore, tra cui Enrica Bacchetti, Stefano Bolzanello, Fabio D’Attimis Maniago Marchiò, e altri dieci consiglieri. Questa squadra è pronta a collaborare per implementare le strategie necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati e affrontare le sfide del mercato.

Sguardo al futuro

Il nuovo mandato di Thurn Valsassina si preannuncia ricco di impegni e sfide. Con un forte focus sulla collaborazione e sull’innovazione, Confagricoltura Udine è determinata a rispondere alle esigenze degli imprenditori agricoli del Friuli-Venezia Giulia, garantendo una rappresentanza forte e unitaria nel panorama agricolo regionale.

