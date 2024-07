L’Udinese ha debuttato nella nuova stagione con un’ottima prestazione, mostrando già segnali promettenti. Chi ben comincia è a metà dell’opera, si dice, e i bianconeri hanno dimostrato di avere le carte in regola per un campionato di successo. La partita contro il Bilje ( team sloveno), disputata allo stadio Bearzot di Gorizia, ha messo in luce non solo la superiorità della squadra, ma anche la solidità del nuovo progetto tecnico guidato da mister Kosta Runjaic.

Un primo tempo dominante

Il primo tempo ha visto l’Udinese partire forte, schierando gran parte dei titolari. Kabasele ha sbloccato il punteggio, portando in vantaggio i suoi in un clima di entusiasmo crescente tra i tifosi. Pochi minuti dopo, Lucca ha raddoppiato, facendo esplodere di gioia i supporters bianconeri. Da quel momento, le occasioni si sono susseguite a ritmo serrato, ma la squadra ha mostrato alcune lacune nella finalizzazione. Nonostante le numerose possibilità, gli attaccanti non sono riusciti a dilagare, lasciando il punteggio sul 2-0.

Cambi e nuovi talenti nel secondo tempo

La ripresa ha portato una ventata di freschezza con ben 13 cambi effettuati da Runjaic. La Primavera è scesa in campo, dimostrando di avere assimilato rapidamente i dettami tattici del nuovo allenatore. È in questo contesto che si è messo in mostra Bonin, autore di un ottimo tiro da fuori che ha siglato il terzo gol. Anche se il giovane è stato sostituito poco dopo, la sua prestazione ha fatto ben sperare per il futuro.

Poker e cinquina: una vittoria schiacciante

Il finale di gara ha visto l’Udinese spingere ulteriormente sull’acceleratore. Il quarto gol è arrivato grazie a un autogol del team sloveno, un regalo che ha reso il punteggio ancora più rotondo. Infine, Guessand ha chiuso la partita con un rigore, fissando il risultato sul 5-0. Una vittoria che non solo fa morale, ma evidenzia anche la determinazione della squadra nel voler iniziare la stagione nel migliore dei modi.

L’attesa per la prossima partita

Con questa schiacciante vittoria, l’attenzione ora si sposta verso il prossimo match contro l’Istra. Sarà un test importante per misurare i progressi fatti sotto la guida di Runjaic. La stagione è lunga e piena di insidie, ma i segnali positivi sono già evidenti. La capacità di integrare giovani talenti e di mantenere alta l’intensità di gioco sono fattori chiave che potranno rivelarsi decisivi nelle prossime sfide.

