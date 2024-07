Nella mattina di ieri, martedì 16 luglio, Lignano Sabbiadoro ha ricevuto un riconoscimento di grande prestigio: la Bandiera Blu. Questo prestigioso simbolo, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), è un attestato alla qualità delle acque e delle darsene del comprensorio, che comprende non solo Lignano, ma anche Latisana e Marano, Marina Punta Faro, Marina Uno, Marina Punta Verde, Darsena Aprilia Marittima, Marina Resort Punta Gabbiani e Marina Capo Nord.

Un’edizione speciale per un anniversario importante

La Bandiera Blu celebra quest’anno la sua 35esima edizione, un traguardo significativo inaugurato nel 1987, l’anno europeo dell’ambiente. La sindaca di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, ha aperto la cerimonia di consegna sottolineando l’importanza di questo riconoscimento come risultato di un lavoro di squadra, motivo di estremo orgoglio per l’intera comunità.

Un impegno costante per la tutela ambientale

Claudia Orlandi, delegata di Arpa, ha evidenziato l’importanza dei monitoraggi costanti effettuati da aprile a settembre lungo le coste, da Punta Tagliamento a Punta Faro. Questi monitoraggi riguardano diversi parametri inquinanti, verificati e confrontati con le stagioni precedenti, rendendo disponibili i dati aggiornati ogni 30 giorni sul sito di Arpa.

Fenomeno delle mucillagini: una sfida ambientale

Paola Del Negro, direttrice dell’OGS, ha discusso del fenomeno delle mucillagini, evidenziando come la loro presenza sia legata a fattori meteoclimatici particolari. Queste alghe, che si sono manifestate con maggiore intensità in altre regioni ma con qualche presenza anche in Friuli Venezia Giulia, rappresentano una sfida per i ricercatori che stanno studiando il loro impatto attraverso l’analisi dei marcatori del DNA ambientale.

Il mare di Lignano: tra sfide e biodiversità

Nonostante le sfide ambientali, il mare di Lignano continua a mostrare segnali di salute e biodiversità. La presenza ritrovata del Pesce rondine e la frequentazione delle acque da parte di delfini e tartarughe sono indicazioni positive, testimonianza di un ambiente marino che, nonostante le sfide, rimane un habitat vitale per numerose specie.

Conclusioni: un riconoscimento che va oltre le acque

La consegna della Bandiera Blu a Lignano Sabbiadoro non è solo un riconoscimento per la qualità delle acque, ma anche un tributo all’impegno costante verso l’ambiente. Questo successo non solo consolida la posizione di Lignano tra le eccellenze europee, ma rappresenta un incentivo per continuare a perseguire pratiche sostenibili e a tutela del nostro mare e delle sue risorse naturali.

