Friulia, eletto il nuovo CDA per la spingere la competitività delle imprese

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Friulia è stato ufficialmente eletto durante l’assemblea dei soci della finanziaria regionale. L’obiettivo principale delineato è quello di incrementare la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese del Friuli-Venezia Giulia.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la strategia di Friulia

L’assemblea ordinaria dei soci di Friulia Spa si è riunita ieri 22 luglio a Trieste per rinnovare il consiglio di amministrazione. Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze, ha enfatizzato l’importanza di questa elezione, sottolineando come le linee guida della Regione mirino a rafforzare il sistema produttivo locale.

Friulia viene descritta come un partner strategico per l’Amministrazione regionale. La sinergia con il sistema dei Confidi, Finest e Fvg Plus, unita ai settori istituzionali dedicati alle infrastrutture e ai trasporti, è cruciale per migliorare la competitività delle aziende sui mercati nazionali e internazionali.

Nuove figure e modelli di sviluppo

Zilli ha evidenziato la necessità di individuare figure adatte a guidare questi processi e di configurare nuovi modelli di sviluppo. Il nuovo consiglio dovrà puntare sulla creazione e insediamento di nuove imprese in regione, in collaborazione con l’Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa Fvg, favorendo l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica.

L’assemblea ha concluso l’elezione dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione. Oltre al presidente uscente Federica Seganti, sono stati eletti Barbara Bortolussi, Luisa De Marco, Paolo Santin e Renzo Chervatin, quest’ultimo in rappresentanza della lista di minoranza.

Implicazioni per il futuro

L’elezione del nuovo consiglio rappresenta una svolta strategica per il potenziamento del tessuto economico locale. Le nuove direttive mirano a creare un ambiente favorevole alla crescita, stimolando l’innovazione e l’ecosostenibilità, fattori chiave per la competitività futura delle imprese in Friuli-Venezia Giulia.

