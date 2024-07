Digitalizzazione, FVG prima regione in Italia a collegare le aree bianche con banda ultralarga

Il Friuli-Venezia Giulia è pronta a raggiungere un importante traguardo con il completamento della rete di banda ultralarga nelle aree bianche entro l’autunno. Le aree bianche sono quelle zone in cui nessun operatore privato ha investito per migliorare la connettività, lasciando i residenti con opzioni limitate per l’accesso a internet veloce. La regione si distingue per essere la prima in Italia a completare questo progetto, segnando un passo significativo verso una maggiore inclusione digitale.

Infrastrutture e servizi al servizio dei cittadini

Grazie a una rete estesa per oltre 2.200 chilometri, il Friuli-Venezia Giulia ha già collegato enti pubblici, scuole e aziende sanitarie. Questo progetto non si limita a migliorare la connettività; è parte di una visione più ampia che mira a trasformare la regione in una grande infrastruttura al servizio del paese, dei cittadini e delle categorie economiche. “Vogliamo continuare a essere una grande infrastruttura al servizio del Paese, dei cittadini e delle categorie economiche”, ha dichiarato l’assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari.

Innovazione e semplificazione nella pubblica amministrazione

Il progetto include anche un focus sull’intelligenza artificiale e sulla digitalizzazione dei servizi pubblici. Secondo stime recenti, le aziende italiane investiranno oltre 700 milioni di euro in questi settori nel 2024, una cifra modesta rispetto ai 200 miliardi di dollari pianificati dai giganti della tecnologia globale. Callari ha sottolineato l’importanza di uscire dalla logica dei controlli per abbracciare queste nuove tecnologie, facilitando così l’accesso ai servizi per cittadini e imprese.

Formazione e nuove opportunità di lavoro nella PA

L’assessore alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, ha parlato dell’importanza di modernizzare la Pubblica Amministrazione (PA) per renderla più attrattiva per i giovani talenti. La recente trasformazione della Fondazione Anci Compa in una realtà in house dell’Amministrazione regionale è un passo verso questo obiettivo. La fondazione si concentrerà sulla formazione dei funzionari pubblici e sull’individuazione di nuovi metodi di reclutamento, come il corso-concorso. Questa innovativa modalità di assunzione permette ai candidati di iniziare la preparazione prima dell’avvio delle selezioni, garantendo una migliore integrazione e operatività nel sistema pubblico.

Verso un futuro digitale in FVG

Il completamento della rete nelle aree bianche e le iniziative di digitalizzazione rappresentano un passo avanti cruciale per il Friuli-Venezia Giulia. Questi progetti non solo migliorano la qualità della vita dei cittadini, ma rafforzano anche l’economia regionale, rendendo la regione un modello di innovazione e efficienza amministrativa. Con la digitalizzazione, la regione sta costruendo un futuro più connesso e inclusivo, dimostrando che l’innovazione può essere al servizio di tutti.

