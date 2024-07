Udine brilla con ‘Vivila!’: 16 giorni di sport e musica

La città di Udine ha vissuto un luglio all’insegna del successo travolgente grazie all’evento “Vivila!”, che ha animato Piazza XX Settembre con un’esplosione di sport e musica. Dal 5 al 26 luglio, questo vivace festival ha accolto oltre 6000 partecipanti, offrendo un mix di attività che ha coinvolto tutta la comunità locale.

La serata finale: una festa di sport e musica

La serata conclusiva di “Vivila!” ha rappresentato un momento di grande entusiasmo e partecipazione. Più di 2000 persone si sono radunate in piazza per assistere alla presentazione della nuova campagna abbonamenti dell’APU Old Wild West, squadra di basket cittadina. Gli spettatori hanno avuto l’opportunità di partecipare a gare di tiro, godere di spettacoli musicali e ballare fino a tarda notte con la band Galao e il dj Tommy De Sica. L’energia contagiosa della serata ha confermato il successo dell’evento e ha dimostrato quanto il connubio tra sport e intrattenimento possa attrarre e unire le persone.

Un’iniziativa di successo per Piazza XX Settembre

Il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto. “Piazza XX Settembre, grazie all’iniziativa ‘Vivila!’, è tornata a essere il cuore pulsante della città,” ha dichiarato il primo cittadino. “Vedere questa piazza piena di famiglie e bambini per quasi un mese è motivo di grande orgoglio per l’amministrazione comunale.” Il Sindaco ha sottolineato come l’evento sia stato una dimostrazione concreta di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici tangibili alla comunità.

Un’offerta variegata: sport, cultura e intrattenimento

“Vivila!” ha offerto un’ampia gamma di attività che hanno soddisfatto le esigenze di tutti i partecipanti. Oltre alle competizioni sportive, i visitatori hanno potuto gustare le proposte culinarie offerte dal chiosco di Idea srl, che ha collaborato con cinque pubblici esercizi del centro storico. Questo aspetto dell’evento ha permesso ai cittadini di esplorare e sostenere le attività commerciali locali, contribuendo così a un’importante sinergia tra l’evento e il tessuto commerciale della città.

Nuove opportunità per Piazza XX Settembre

Il vice sindaco Alessandro Venanzi ha elogiato l’iniziativa, definendola un “esperimento andato a buon fine”. Venanzi ha sottolineato che l’evento rappresenta uno spunto interessante per ridefinire l’identità di Piazza XX Settembre. L’iniziativa ha mostrato come uno spazio urbano tradizionale possa essere trasformato in un luogo di incontro e socializzazione, aprendo a nuovi scenari e riflessioni per l’uso futuro della piazza.

Il successo di “Vivila!” e i prossimi passi

Il successo di “Vivila!” ha dimostrato che l’integrazione di sport, cultura e socialità può creare eventi che non solo intrattengono, ma rafforzano anche il senso di comunità. Con l’auspicio di replicare e ampliare ulteriormente l’iniziativa nei prossimi anni, l’evento ha gettato le basi per una nuova era di valorizzazione degli spazi pubblici. La risposta positiva da parte dei cittadini e la partecipazione entusiasta dimostrano che Udine è pronta a continuare a sperimentare e innovare nella creazione di esperienze culturali e sociali che coinvolgano e uniscano tutti.

