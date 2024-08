Bando ARLeF: incentivi per la cartellonistica bilingue in Friuli

L’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) continua a impegnarsi per la tutela e la promozione della lingua friulana, introducendo un nuovo bando rivolto agli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia. Questo bando mira a incentivare il bilinguismo visivo attraverso l’installazione di cartellonistica bilingue in vari contesti pubblici e sui mezzi di trasporto.

Cartellonistica bilingue: un passo avanti per il Friuli

Il bando si focalizza su tre principali aree di intervento:

Cartellonistica e insegne bilingui all’esterno degli edifici pubblici e delle strutture operative. Cartellonistica informativa e turistica, per valorizzare il patrimonio culturale e linguistico della regione. Scritte bilingui sui mezzi di trasporto, limitando però l’intervento al 10% della spesa totale.

Sono escluse dalla misura la segnaletica stradale, che è stata oggetto di precedenti bandi.

Sostegno finanziario e consulenza linguistica

ARLeF valuterà le proposte pervenute in base ai criteri stabiliti nell’avviso pubblico e concederà contributi fino all’85% della spesa ammissibile, con un massimo di € 15.000,00 per progetto. L’obiettivo è garantire una pari evidenza grafica tra le due lingue, italiana e friulana, seguendo la grafia ufficiale della lingua friulana.

Modalità di partecipazione

Gli enti pubblici interessati devono presentare una proposta di collaborazione entro il 16 settembre 2024. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo arlef@certgov.fvg.it. Le modalità dettagliate per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito di ARLeF, nella sezione Pubblicità legale.

Importanza del bilinguismo visivo

Questo bando rappresenta un’importante iniziativa per promuovere la visibilità e l’uso della lingua friulana nel quotidiano. La cartellonistica bilingue non solo facilita l’accesso alle informazioni per i parlanti friulani, ma rafforza anche l’identità culturale della regione. Inoltre, il bilinguismo visivo è un potente strumento educativo, che sensibilizza sia i residenti sia i visitatori sull’importanza della lingua friulana.

Consulenza e supporto da ARLeF

Per garantire il successo delle iniziative, ARLeF offrirà consulenza linguistica agli enti partecipanti, assicurando che i testi siano corretti e conformi agli standard linguistici ufficiali. Questo supporto è essenziale per evitare errori e assicurare che la lingua friulana sia rappresentata in modo accurato e rispettoso.

Contatti e informazioni

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare ARLeF al numero 0432 555812 o scrivere a arlef@regione.fvg.it. Questo canale diretto di comunicazione è messo a disposizione per rispondere a domande specifiche e offrire assistenza durante il processo di candidatura.

