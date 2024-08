Grado, i Carabinieri sventano una truffa ai danni di un’anziana

Il 7 agosto scorso, i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone hanno sventato una truffa ai danni di un’anziana residente a Grado. La truffa rientra nel modus operandi dei “finti Carabinieri e Avvocati”, una tecnica che negli ultimi mesi ha visto una recrudescenza.

Falsi Carabinieri e Avvocati

Il copione della truffa è ormai noto: le vittime, spesso persone anziane, vengono contattate da falsi Carabinieri o Avvocati che le informano di un incidente o problema giudiziario che coinvolge un loro familiare. Per risolvere la presunta controversia, viene chiesto loro di consegnare denaro o oggetti di valore a un sedicente esattore che si presenta poco dopo a casa loro.

L’intervento dei Carabinieri

Il pomeriggio del 7 agosto, una signora 80enne è stata contattata da un uomo che si è finto Carabiniere, informandola di un incidente causato dalla nipote. Poco dopo, due giovani di origine siciliana si sono presentati alla sua porta, facendosi consegnare 1.630 euro in contanti, una collana, una fede nuziale e un orologio. Solo dopo aver consegnato i suoi averi, l’anziana ha sospettato di essere stata truffata e ha contattato il Numero Unico di Emergenza.

Arresto in flagranza

I Carabinieri si sono immediatamente attivati, cinturando la zona in cui risiedeva la vittima. Il comportamento sospetto di uno dei giovani ha attirato l’attenzione degli agenti, che lo hanno fermato mentre cercava di disfarsi della refurtiva. Poco distante, il suo complice è stato arrestato mentre lo attendeva in macchina. Entrambi i giovani sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso il carcere di Gorizia.

Prevenzione e contrasto ai raggiri

L’operazione ha sottolineato l’importanza del lavoro dei Carabinieri nel prevenire e contrastare truffe che colpiscono la popolazione più vulnerabile. È importante ricordare che gli indagati hanno diritto a essere considerati innocenti fino a prova contraria, come sancito dalla legge.

