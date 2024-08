Trieste si prepara alla Notte Europea dei Ricercatori 2024

Trieste si prepara ad ospitare uno degli eventi scientifici più attesi dell’anno: la Notte Europea dei Ricercatori, che quest’anno si svolgerà il 27 settembre 2024. La città friulana sarà il fulcro di SHARPER Night, un evento che promette di avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica attraverso una serie di attività coinvolgenti e istruttive. Questa manifestazione è organizzata dall’Immaginario Scientifico, in collaborazione con il Comune di Trieste e gli enti di ricerca locali.

Un giorno di scoperte e divertimento

La Notte Europea dei Ricercatori si svolgerà principalmente dalle 15.00 alle 22.00 in Piazza Unità d’Italia e nelle aree circostanti. Durante questo evento, cittadini di tutte le età avranno l’opportunità di interagire con ricercatori e scoprire le ultime novità in campo scientifico. Saranno allestiti gazebo informativi e si potranno assistere a incontri, installazioni, giochi e spettacoli, tutti progettati per stimolare la curiosità e la passione per la scienza.

Pre-eventi per scaldare i motori

Il programma di SHARPER non inizia con la Notte stessa, ma è preceduto da una serie di pre-eventi che inizieranno il 6 settembre. Tra questi, si segnala una serie di incontri informali presso il pub El Bufo in Via Malcanton, che si terranno il 6, 13 e 20 settembre. Inoltre, il 13 settembre e il 20 settembre, si svolgeranno visite agli enti di ricerca locali come l’ICGEB e l’Elettra Sincrotrone. Questi eventi offriranno un’anteprima delle attività e dei progetti che saranno presentati durante la Notte Europea.

Un focus speciale sulle scuole

La Notte Europea dei Ricercatori non si rivolge solo agli adulti, ma dedica particolare attenzione anche ai più giovani. Il 27 settembre, le scuole avranno un programma speciale che prevede attività in presenza, in parallelo con il Trieste Next, il festival della scienza che si svolgerà dal 27 al 29 settembre. Gli studenti saranno coinvolti in attività interattive e incontri con i ricercatori anche nei giorni precedenti la Notte, attraverso il programma Researchers at School. Questo approccio mira a stimolare l’interesse dei ragazzi per le scienze e a fornire loro una comprensione più profonda del lavoro scientifico.

SHARPER: un progetto europeo con ambizioni locali

Quest’anno, l’evento di Trieste rientra sotto il progetto SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie (GA 101162370), coinvolge 15 città italiane, tra cui Trieste, ma anche altre come Ancona, Bari, Cagliari e Genova. SHARPER si propone di promuovere il dialogo tra ricercatori e cittadini e di rendere la scienza accessibile a tutti attraverso eventi che combinano educazione, informazione e divertimento.

Informazioni e programma completo

Il programma dettagliato di SHARPER Night sarà presto disponibile sul sito ufficiale dell’evento: www.sharper-night.it/sharper-trieste. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare a questa giornata unica, che promette di essere non solo educativa, ma anche altamente coinvolgente per tutte le età.

In conclusione, la Notte Europea dei Ricercatori 2024 rappresenta un’importante occasione per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica e stimolare la curiosità verso il mondo della scienza. Trieste si prepara ad accogliere con entusiasmo questo evento internazionale, confermando ancora una volta il suo ruolo di centro culturale e scientifico di rilevanza europea.

