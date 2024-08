Enapa di Udine: riciclo e solidarietà con i tappi di Sughero

Il patronato Enapa di Udine ha recentemente aderito all’iniziativa benefica promossa da Confagricoltura Fvg, denominata “Quando stappi tieni il tappo”. Questo progetto mira a raccogliere e riciclare i tappi di sughero usati, trasformandoli in una risorsa preziosa per sostenere l’Associazione “Via di Natale”, che fornisce assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie. Un’iniziativa che coniuga solidarietà e sostenibilità, dimostrando come anche i gesti più piccoli possano avere un impatto significativo.

Il progetto di riciclo dei tappi di sughero

Il progetto “Quando stappi tieni il tappo” si basa su un semplice ma efficace principio: raccolta e riciclo dei tappi di sughero. Questi tappi, una volta utilizzati, possono essere raccolti e inviati a impianti di riciclaggio specializzati, dove vengono trasformati in nuovi prodotti utili. Elena Costa, responsabile del patronato Enapa di Udine, ha espresso con entusiasmo la motivazione che guida questa iniziativa: «Il nostro lavoro ci pone quotidianamente di fronte a situazioni di disagio e difficoltà, e sapere di poter fare qualcosa di utile con un semplice gesto, come la raccolta dei tappi di sughero, ci ha da subito coinvolti».

Iniziativa e collaborazioni locali

Per facilitare la raccolta dei tappi, il patronato Enapa ha installato raccoglitori dedicati all’interno dei propri uffici e ha coinvolto anche i negozi locali per una collaborazione estesa. Questa sinergia non solo supporta il progetto ma aumenta la consapevolezza sulla lotta contro lo spreco e sulla promozione del riciclo. Elena Costa ha aggiunto: «Pensare che un potenziale rifiuto possa diventare materiale importante per altri è gratificante e stimola una diversa educazione ambientale».

Il ruolo dell’ODV “Tappodivino”

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’ODV “Tappodivino”, un’organizzazione dedicata alla raccolta e al riciclo dei tappi di sughero. La raccolta presso il patronato Enapa proseguirà per tutto l’anno, con un evento speciale previsto durante la prossima edizione di Friuli Doc, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre. Durante questa manifestazione, l’iniziativa troverà spazio all’interno dei Giardini del Torso, presso gli stand di Confagricoltura Fvg. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare il pubblico e ampliare la partecipazione alla causa.

L’Importanza del riciclo del sughero

Il sughero è una risorsa naturale preziosa ma non infinita. Ogni anno in Italia vengono gettati nella spazzatura oltre 800 milioni di tappi di sughero, pari a circa 16 mila tonnellate di sughero. A livello globale, il totale raggiunge i 70 mila tonnellate. Riciclare questi tappi non solo aiuta a ridurre i rifiuti, ma consente di recuperare un materiale che può essere riutilizzato al 100%. Questo processo di riciclo è cruciale per preservare le risorse naturali e ridurre l’impatto ambientale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook