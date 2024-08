Scuola dell’infanzia di Rauscedo, conclusi i lavori di riqualificazione

La Scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata Concezione” di Rauscedo, un’istituzione educativa storica per la comunità locale, ha recentemente subito un importante intervento di riqualificazione antisismica ed energetica. Grazie a un contributo regionale di 270mila euro, la scuola è ora più sicura ed efficiente, offrendo un ambiente migliore per i suoi circa settanta piccoli alunni.

Un progetto di riqualificazione fondamentale

L’edificio, costruito nel 1974, ha beneficiato di un significativo miglioramento strutturale. Questo intervento non solo ha garantito una maggiore sicurezza in caso di eventi sismici, ma ha anche ottimizzato le prestazioni energetiche della struttura, riducendo i consumi e migliorando il comfort degli ambienti interni.

Un investimento nel futuro grazie al supporto della Regione

Durante la cerimonia di inaugurazione, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha sottolineato l’importanza di sostenere le scuole paritarie, considerandole un pilastro fondamentale per le comunità locali. L’investimento della Regione dimostra un impegno concreto nel preservare e valorizzare queste realtà educative, che offrono servizi essenziali alle famiglie del territorio.

Un punto di riferimento per la comunità

La Scuola dell’infanzia “Immacolata Concezione” non è solo un luogo di istruzione, ma anche un centro di valori e tradizioni per la comunità di Rauscedo. La presenza delle suore e del corpo docente altamente qualificato ha contribuito a creare un ambiente accogliente e formativo, dove i bambini possono crescere in modo armonioso, circondati da un forte senso di appartenenza e sostegno.

Celebrazione dei 70 anni di fondazione

La cerimonia di inaugurazione ha coinciso con il 70° anniversario della scuola, un traguardo significativo che testimonia l’impegno costante di questa istituzione nel servire la comunità. Il sindaco Michele Leon e altri esponenti locali hanno partecipato all’evento, celebrando non solo i lavori di riqualificazione ma anche la lunga storia di questa scuola, che continua a essere un punto di riferimento educativo nel Friuli-Venezia Giulia.

