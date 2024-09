Accordo Regione-Insiel per Centri per l’impiego più efficienti

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha recentemente annunciato un’importante estensione della convenzione con Insiel, l’azienda ICT della Regione, finalizzata al rafforzamento delle attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questo accordo punta a migliorare la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella pubblica amministrazione, con un focus specifico sui Centri per l’impiego.

L’accordo tra Regione e Insiel, un passo fondamentale

L’accordo con Insiel rappresenta una tappa cruciale nel percorso di digitalizzazione della Regione. L’estensione della convenzione consentirà l’attuazione di azioni strategiche non previste nel precedente Disciplinare per l’affidamento in house delle attività di sviluppo e gestione del Sistema informativo integrato regionale. Con questo passaggio, la Regione mira a rispettare i vincoli stringenti imposti dal Pnrr, rafforzando al contempo i servizi pubblici offerti ai cittadini.

Potenziamento dei Centri per l’impiego

Uno degli obiettivi principali dell’accordo è il potenziamento dei Centri per l’impiego. Questi centri, fondamentali per le politiche attive del lavoro, beneficeranno di ulteriori risorse finanziarie, che permetteranno di migliorare i servizi offerti ai cittadini in cerca di lavoro. La collaborazione con Insiel garantirà l’implementazione efficace delle misure previste, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

Focus sulla digitalizzazione

La digitalizzazione è al centro dell’accordo. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna a potenziare la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) e a sviluppare nuove Application programming interface (Api), che faciliteranno l’accesso ai dati pubblici da parte dei cittadini. Queste misure si inseriscono in un contesto più ampio di miglioramento dell’usabilità dei servizi pubblici digitali, inclusa la diffusione di piattaforme come PagoPA e AppIO.

Formazione e cybersecurity, le nuove sfide per la pubblica amministrazione

Un altro aspetto rilevante dell’accordo riguarda la formazione sulla cybersecurity. La Regione, in collaborazione con Insiel, punta a formare sia i dipendenti della pubblica amministrazione che i cittadini, rafforzando le competenze digitali e garantendo una maggiore sicurezza nell’uso dei servizi digitali. Questa iniziativa è essenziale per affrontare le sfide della transizione digitale e per proteggere i dati sensibili della popolazione.

