Emergenza ratti a Trieste: la denuncia di Valentina Repini

TRIESTE – La situazione sanitaria e igienica di Trieste è sotto i riflettori a causa di una grave emergenza di ratti che colpisce diverse aree della città. La consigliera comunale del Partito Democratico, Valentina Repini, ha lanciato un allerta che evidenzia un problema crescente che sta interessando in particolare l’area della stazione ferroviaria e molti altri quartieri.

Una situazione igienico-sanitaria preoccupante

La denuncia di Repini non lascia spazio a dubbi: “Diverse aree della città sono invase dai ratti”, afferma con preoccupazione. Questi roditori non sono solo numerosi, ma anche sempre più aggressivi. La situazione è particolarmente allarmante per i residenti e i turisti che frequentano le zone interessate. La stazione ferroviaria, in particolare, è diventata “off-limits” durante le ore serali a causa della presenza di grossi ratti visibili anche da chi sta aspettando il treno. Questo non solo crea un disagio per i viaggiatori, ma danneggia anche l’immagine della città.

Il problema si allarga

Repini non si limita a segnalare il problema nella stazione, ma amplia il campo di osservazione a diverse altre aree della città. Tra queste ci sono il Giardino pubblico, Campo San Giacomo, Piazza Goldoni, Piazza della Libertà, Piazzale De Gasperi, Piazza Perugino, e la zona del Teatro romano e Piazza Barbacan. In queste aree, i ratti sono diventati una presenza costante, visibile anche durante il giorno. Non mancano segnalazioni di topi anche in rioni residenziali come San Vito. Questa diffusione dei roditori è particolarmente preoccupante per la sicurezza e il benessere dei cittadini, in particolare dei bambini che frequentano i parchi giochi.

L’appello alla comune e le richieste di intervento

Valentina Repini ha richiesto una risposta urgente dall’Amministrazione comunale, rivolgendo domande all’assessora Savino. In particolare, ha chiesto se l’amministrazione intenda “mettere in campo un servizio straordinario di derattizzazione” per affrontare rapidamente i casi più critici. Repini sottolinea anche la necessità di potenziare la raccolta dei rifiuti, gli sfalci e le potature nelle aree colpite. Inoltre, propone di attivare una campagna di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti per prevenire ulteriori infestazioni.

Problemi per i lavoratori e urgenza di intervento

Un aspetto preoccupante sollevato dalla segretaria provinciale del PD, Maria Luisa Paglia, è il rifiuto delle squadre di operai di effettuare i turni notturni per la pulizia dei vagoni. Questo è dovuto agli attacchi subiti dai roditori di dimensioni fuori dal comune. Questo rifiuto non solo mette in evidenza la gravità del problema, ma anche il rischio per la sicurezza dei lavoratori. È chiaro che l’urgenza di un intervento è palpabile e necessaria per garantire la sicurezza e il decoro della città.

