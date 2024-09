In\Visible Cities: un’immersione tra arte e scienza a Gradisca d’Isonzo

GRADISCA D’ISONZO – Il festival In\Visible Cities prosegue con un ricco programma che unisce arte, scienza e riflessione sociale, coinvolgendo artisti e scienziati in un dialogo aperto con il pubblico. L’evento, organizzato dall’associazione Quarantasettazeroquattro, è supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Gradisca d’Isonzo e dalla Fondazione Carigo.

Un programma intenso

La giornata del 4 settembre a Gradisca d’Isonzo si preannuncia ricca di eventi, iniziando già dalle 17:00 presso la Casa Festival in via Ciotti. Questo spazio, gestito in collaborazione con Arci Skianto, ospiterà incontri, presentazioni e interviste con artisti e performer, offrendo al pubblico un primo assaggio delle tematiche trattate nel corso della giornata. Tra le installazioni presentate ci saranno “Trasduzioni” e “Il mare inizia in città”.

Trasduzioni e Il Mare inizia in Città

“Trasduzioni”, installazione realizzata da Altrememorie, sarà visitabile dalle 17:00 alle 20:00 presso l’ex enoteca regionale la Serenissima. Questo progetto nasce dal desiderio di abbattere le barriere comunicative tra persone sorde e udenti, proponendo nuove forme di dialogo sensoriale e di scambio artistico.

Contemporaneamente, la mostra “Il mare inizia in città” offrirà un percorso di Arte&Scienza incentrato sulla crescente invasione dei rifiuti plastici negli oceani. Le opere esposte raffigurano come gli habitat marini siano soffocati dai rifiuti, evidenziando l’impatto delle azioni quotidiane sulle profondità oceaniche.

Genoma scenico: coinvolgere il pubblico attraverso la danza

Alle 18:00, nella suggestiva cornice della corte di palazzo Torriani, si terrà la performance di danza interattiva “Genoma scenico”. Questo evento invita il pubblico a diventare parte integrante dello spettacolo, contribuendo alla creazione di un “codice genetico” che verrà poi interpretato dai ballerini. Un’opportunità unica per sperimentare la sinergia tra arte e scienza, coinvolgendo attivamente gli spettatori.

Canto d’acqua: riflessioni tra arte e scienza

Uno degli appuntamenti più attesi della giornata è “Canto d’Acqua”, un reading musicale che si terrà alle 19:00 presso la corte interna del Castello di Gradisca d’Isonzo. Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz, e Telmo Pievani, filosofo della scienza, uniranno le loro voci per esplorare il tema dell’acqua. Attraverso testi e musica, rifletteranno sull’importanza dell’acqua, le sfide legate alla sua gestione e le possibili soluzioni sostenibili. Un momento di dialogo tra arte, letteratura e scienza che promette di emozionare e far riflettere.

Romantic Disaster: un viaggio tra musica e proiezioni

La giornata culminerà con la performance “Romantic Disaster”, alle 21:00 presso il teatro comunale di Gradisca d’Isonzo. Questa rappresentazione unica combina musica, teatro e proiezioni in un formato che ricorda un concerto-spettacolo. La drammaturgia è costruita come un concept album, affrontando il tema del cambiamento climatico in modo originale e coinvolgente. Un’esperienza che invita il pubblico a riflettere sulle trasformazioni del nostro pianeta attraverso un viaggio emozionale e artistico.

Informazioni per partecipare

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, ma per garantire l’accesso è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp o SMS al numero 328 8535125, indicando nome, cognome, spettacolo e numero di biglietti. Eventuali cambiamenti di orario o location verranno comunicati tramite i canali social e via messaggio agli iscritti.

Un festival che unisce arte, scienza e consapevolezza civica

In\Visible Cities si distingue come un festival capace di unire arte, scienza e impegno sociale, creando uno spazio in cui il pubblico può confrontarsi con tematiche attuali e urgenti attraverso linguaggi creativi e innovativi. La giornata del 4 settembre rappresenta un’occasione unica per esplorare nuovi orizzonti, approfondire la comprensione delle sfide contemporanee e partecipare attivamente alla costruzione di un futuro più consapevole e sostenibile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook