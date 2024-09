Nuovo servizio mensa alla scuola primaria “IV Novembre” di Udine

Dal 16 settembre, un importante cambiamento interesserà la storica scuola primaria “IV Novembre” di Udine, situata in via Magrini. A partire da questa data, gli alunni potranno beneficiare di un nuovo servizio mensa, che offrirà pasti caldi cucinati direttamente all’interno dell’istituto. Questo segna una svolta significativa nella vita quotidiana dei 200 studenti della scuola, migliorando sia la qualità dell’alimentazione che l’esperienza complessiva del pranzo scolastico.

Cucina interna per pasti freschi e caldi

Fino ad oggi, i pasti per gli studenti della scuola “IV Novembre” venivano preparati nel centro di cottura Camst di viale Palmanova, per poi essere trasportati a scuola e distribuiti in vaschette monouso. Con l’introduzione della nuova cucina interna, la scuola sarà ora in grado di preparare i pasti direttamente in loco, garantendo piatti più freschi e nutrienti. Inizialmente, verrà adottato un servizio di tipo B, che prevede la composizione dei piatti caldi sul posto, ma a partire da novembre si passerà alla tipologia B Plus, che permetterà anche la preparazione di alcuni ingredienti, come pasta e cereali, sul momento.

Un servizio essenziale per 200 alunni

Attualmente, sono 49 i bambini iscritti al servizio mensa, con la possibilità di pranzare a scuola dal lunedì al venerdì. Questo nuovo servizio permetterà di fornire circa 245 pasti a settimana, rispondendo alle esigenze alimentari di un numero crescente di alunni. L’implementazione di questa nuova mensa è stata accolta con entusiasmo dai genitori e dalla comunità scolastica, che vedono in essa un’opportunità per migliorare non solo la qualità dell’alimentazione, ma anche per promuovere la socialità e l’inclusione tra i bambini.

Le dichiarazioni delle autorità

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale e dal 3° Comprensivo, diretto dalla dirigente scolastica Rosaria Arfè. L’Assessore all’Istruzione e Cultura, Federico Pirone, ha sottolineato l’importanza di garantire un’alimentazione sana e di qualità nelle scuole, come strumento per contrastare la povertà alimentare ed educativa. “Mangiare bene a scuola significa ridurre lo spreco e garantire un efficace strumento per migliorare l’alimentazione dei minori, a partire da coloro che vivono in disagio economico”, ha dichiarato Pirone. Inoltre, ha evidenziato come questo nuovo servizio mensa rappresenti una risposta concreta alla domanda delle famiglie di rendere le scuole veri e propri presidi socio-educativi.

Anche la dirigente scolastica Rosaria Arfè ha espresso soddisfazione per l’apertura della nuova mensa, definendola un “importante passo avanti nel miglioramento dei servizi offerti ai nostri alunni”. Arfè ha poi messo in evidenza come la nuova mensa permetterà di offrire un menù variegato e preparato in loco, in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini.

L’Importanza del servizio mensa per la comunità

Con l’implementazione del servizio mensa alla “IV Novembre”, salgono a 20 le scuole primarie di Udine dotate di una refezione di tipo B Plus. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di miglioramento delle strutture scolastiche della città, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più adeguati alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Fabiola Carboni, rappresentante della commissione mensa scolastica, ha espresso la gratitudine dei genitori per la realizzazione del nuovo servizio. “Grazie a questo investimento, i bambini avranno accesso a pasti più appetibili e adatti alla loro educazione alimentare, contribuendo così alla loro crescita sana e al contrasto dello spreco alimentare”, ha dichiarato Carboni. Inoltre, la realizzazione del nuovo refettorio favorirà la socialità e l’inclusione, offrendo ai bambini un ambiente accogliente e stimolante durante il pranzo.

