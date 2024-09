L’APU presenta le sue stelle straniere in attesa del Memorial Pajetta

MALBORGHETTO – L’APU Udine è tornata a valle giovedì sera, dopo il mini-ritiro di quattro giorni in cui è stata ospitata presso l’Hotel Hammerack di Malborghetto ed ha usufruito delle strutture sportive del Comune di Tarvisio. A dargli il cambio, saranno ora le ragazze delle Women-APU che saliranno in Val Canale fino a domenica.

I ragazzi di coach Vertemati dovranno, invece, vedersela con la Scaligera Verona degli ex Ragamagli, Penna, Esposito e Palumbo nel secondo match del Memorial Pajetta in programma venerdì sera, alle ore 20.45, al Palasport Carnera (in precedenza, alle 18.15, si sfideranno Brindisi e Orzinuovi).

L’incasso del torneo, che si preannuncia di livello importante con quattro squadre di A2 di alta levatura, sarà devoluto in beneficenza a Telethon. Sabato sera saranno in programma la finalina (alle ore 18.15) e la finale (alle ore 20.45) del torneo.

L’ultimo giorno di ritiro ha visto la presentazione dei due nuovi americani dell’Old Wild West: il playmaker Anthony Hickey e l’ala forte Xavier Johnson. Il primo, gran “folletto” in campo e giocatore spettacolare, ha rivelato un volto privato serio e e maturo, mentre il secondo, giocatore bi-dimensionale in grado di giocare vicino e lontano a canestro, è parso un “ragazzone” solare il quale non manca di sfoderare ampi sorrisi.

Entrambi hanno manifestato la soddisfazione per essere approdati ad Udine nonostante si fossero fatti conoscere in Friuli non in modo propriamente amichevole. Johnson era, infatti, l’alta della Scaligera Verona che batté, nella finale promozione di tre anni fa, l’Old Wild West allenata da Boniciolli. Hickey, giusto l’anno scorso, guidò alla vittoria Cantù espugnando in semifinale il Carnera nella decisiva gara-4.

“All’inizio pensavo che i dirigenti dell’APU ce l’avessero con me per quelle partite di play-off”, ha ammesso Hickey che poi ha continuato: “Invece, a fine campionato, hanno mostrato interesse nei miei confronti e, dopo avere constatato che si stava creando una squadra importante con l’innesto anche dei nuovi arrivati ed avere parlato con il coach, ho deciso di venire a Udine”.

Sulla nuova formula del campionato, a girone unico e con una promozione diretta ed un’altra ai play-offi, Johnson si è espresso con le seguenti interessanti considerazioni: “La nuova modalità mi sembra più corretta. Intanto mi piace l’idea di affrontare tutte le squadre, senza che siano divise in due gironi diversi. E poi trovo giusto che la prima classificata venga promossa subito, a Forlì (dove giocava lo scorso campionato, n.d.r.) saremmo stati così promossi. Questo comporterà che, sin da subito, bisogna essere pronti per fare punti e che tutte le partite saranno importanti”.

