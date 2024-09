Oggi, lunedì 9 settembre, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha avuto il piacere di accogliere nel Salotto Azzurro del palazzo comunale il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, Gianluca Migliozzi. L’incontro, caratterizzato da un’atmosfera cordiale e di collaborazione, ha visto anche la partecipazione del presidente del Consiglio Comunale, Francesco di Paola Panteca.

Un saluto cordiale e prospettive di collaborazione

Il sindaco Dipiazza ha dato il benvenuto a Migliozzi, sottolineando il solidissimo rapporto di cooperazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Arma dei Carabinieri. “Quello con i Carabinieri è sempre stato un ottimo rapporto, di grande collaborazione. Sono certo che avvieremo una proficua sinergia”, ha affermato il sindaco, esprimendo fiducia in un continuo e positivo collaborazione. Dipiazza ha anche avuto l’opportunità di illustrare al comandante Migliozzi le progettualità per Porto Vecchio–Porto Vivo, avvalendosi di un plastico e di un rendering esposti nel Salotto Azzurro, offrendo una panoramica dettagliata dei futuri sviluppi urbanistici della città.

La carriera di Gianluca Migliozzi

Gianluca Migliozzi, colonnello di origini bolognesi, è nato nel 1978 e proviene dal Comando del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, in Calabria. La sua carriera nell’Arma dei Carabinieri è iniziata presto: a soli 15 anni, ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, dove ha conseguito la maturità scientifica. Successivamente, ha completato un quinquennio formativo come Ufficiale dell’Arma, accumulando significative esperienze sia a livello nazionale che internazionale.

Tra i suoi incarichi di rilievo vi sono il Comando della Compagnia di San Lazzaro di Savena e di Casoria, nonché numerosi ruoli di staff presso il Reggimento Carabinieri MSU in Kosovo e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Migliozzi è anche laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Internazionali e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, con ulteriori qualifiche ottenute attraverso corsi di formazione professionale presso istituti di formazione interforze.

La visita a Porto Vecchio e i progetti futuri

Durante l’incontro, il nuovo comandante ha espresso un forte desiderio di conoscere meglio la città e di visitare quanto prima l’area di Porto Vecchio–Porto Vivo. Questo interesse è indicativo della sua intenzione di integrare rapidamente le dinamiche locali e di avviare una collaborazione attiva con le istituzioni cittadine.

Un simbolo di benvenuto

Al termine dell’incontro, il sindaco Roberto Dipiazza ha donato al comandante Migliozzi lo stemma della città, simbolo del benvenuto e dell’augurio per un lavoro proficuo e soddisfacente a Trieste. Questo gesto rappresenta non solo un segno di rispetto, ma anche l’inizio di una nuova fase di cooperazione tra il Comune di Trieste e l’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di garantire sicurezza e sviluppo per la città.

