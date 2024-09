Giada Rossi scrive la storia alle Paralimpiadi di Parigi

Giada Rossi è entrata ufficialmente nella storia delle Paralimpiadi grazie alla sua straordinaria performance a Parigi. Dopo il trionfo del suo compagno di squadra triestino Matteo Parenzan, la campionessa di Zoppola ha aggiunto una medaglia d’oro al suo già ricco palmarès, confermando il suo status di atleta di élite. La vittoria arriva a coronamento di una carriera che l’ha vista protagonista anche ai Mondiali del 2022 e agli Europei del 2023.

Una vittoria inaspettata

La finale di classe 1-2 ha visto Giada Rossi opporsi alla fortissima atleta cinese Liu Jing, che aveva dominato il singolare alle Paralimpiadi con ben quattro vittorie precedenti. Liu Jing era considerata la favorita indiscussa per il titolo, ma Giada Rossi ha dimostrato una determinazione e una tecnica impeccabile, interrompendo la striscia record dell’avversaria con un convincente 3-0 (11-9, 11-6, 11-9).

Dominio e resilienza

Nel primo set, Rossi ha mostrato una grande capacità di recupero, ribaltando uno svantaggio iniziale di 4-7 con quattro punti consecutivi che le hanno permesso di aggiudicarsi il set per 11-9. Nel secondo set, la performance di Rossi è stata impeccabile: nonostante un tentativo di rimonta da parte di Liu Jing, Rossi ha mantenuto il controllo e ha chiuso il set con un punteggio di 11-6.

Il terzo set è stato caratterizzato da una grande tensione e dall’equilibrio tra le due giocatrici. Con quattro match-point a disposizione per chiudere la partita, Rossi ha dovuto affrontare una resistenza tenace. La decisione del coach Alessandro Arcigli di chiamare un timeout si è rivelata cruciale. Dopo la pausa, Rossi ha finalmente conquistato la vittoria, sigillando la medaglia d’oro con un urlo di gioia che ha fatto esplodere di felicità tutti i suoi sostenitori.

Il commento di Fedriga

Il successo di Giada Rossi si inserisce in un contesto di grande orgoglio per il Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha commentato con entusiasmo i risultati ottenuti dagli atleti della regione: “Le vittorie di Giada Rossi e Matteo Parenzan seguono l’ottimo risultato ottenuto dal sanvitese Davide Franceschetti, che ha conquistato il bronzo nella pistola 50 metri. Queste tre medaglie alle paralimpiadi di Parigi dimostrano, ancora una volta, l’alta valenza sportiva che una piccola regione come la nostra sa esprimere a livello nazionale e internazionale.”

Fedriga ha anche espresso il suo riconoscimento nei confronti di tutti gli atleti del Friuli Venezia Giulia: “Bravissimi Giada, Matteo e Davide per la conquista del podio, ma un ringraziamento speciale va anche a tutto il team di atleti del Friuli Venezia Giulia presenti nella capitale francese. Per noi è motivo di orgoglio essere riusciti a conquistare questi tre importanti risultati con degli atleti che hanno messo in evidenza il loro grande valore agonistico. Tre medaglie su una delegazione di sei atleti è un risultato insperato. Grazie a tutti i nostri atleti che in questa occasione hanno permesso di tenere alto il nome del Friuli Venezia Giulia nel mondo.”

