La Proloco di Pordenone regala una casetta dei libri alla Rsa “Tre Cuori”

La Rsa “Tre Cuori” di Fontanafredda ha recentemente accolto un’iniziativa che unisce lettura e solidarietà, grazie alla donazione di una casetta dei libri da parte della Proloco di Pordenone. Questo progetto mira a creare un ponte tra la comunità e gli ospiti della residenza, facilitando non solo lo scambio di libri, ma anche di idee e interazioni sociali.

Un progetto di inclusione e accessibilità

La casetta è stata progettata per essere accessibile a tutti gli ospiti della struttura, inclusi coloro che utilizzano sedie a rotelle. Posizionata in un luogo facilmente raggiungibile, la casetta diventerà un punto di incontro dove gli anziani residenti potranno sfogliare nuove storie e scambiare parole con i visitatori. Un gesto che non solo arricchisce la quotidianità degli anziani, ma che promuove l’inclusione e il contatto con il territorio circostante.

Il valore della lettura per la salute e il benessere

La direttrice della struttura, Siwar Said, ha sottolineato come questo piccolo progetto non rappresenti soltanto un’opportunità per far circolare libri, ma anche uno strumento per migliorare il benessere degli anziani. La lettura infatti, secondo studi scientifici, può avere un impatto positivo sulla salute mentale, aiutando a mantenere la mente attiva e stimolata. L’iniziativa offre un modo per evadere dalla routine quotidiana e immergersi in mondi nuovi, stimolando emozioni e ricordi.

L’integrazione con Bookcrossing.com

Un elemento particolarmente interessante di questo progetto è l’integrazione con il portale Bookcrossing.com, che permette di seguire il viaggio di ogni libro. Ogni volume è stato registrato con un codice identificativo univoco, che consente ai lettori di segnalarlo nel portale, monitorandone lo spostamento. Un modo per mantenere viva la storia del libro anche oltre i confini della struttura.

Un evento aperto a tutti

L’inaugurazione ufficiale della casetta si terrà il 18 settembre alle ore 9.45 presso la Rsa “Tre Cuori” in Viale dello Sport 8, Fontanafredda. L’evento è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di Don Federico della parrocchia di Fontanafredda e del sindaco di Fontanafredda Michele Pegolo. Sarà un’occasione per rafforzare i legami tra la residenza, i familiari degli ospiti e il resto della comunità, celebrando insieme l’importanza della cultura e dello scambio di conoscenze.

Sereni Orizzonti, una realtà all’avanguardia nella cura degli anziani

La Rsa “Tre Cuori” è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei principali gruppi nazionali nella gestione di residenze sanitarie assistenziali. Con 91 strutture e circa 6.000 posti letto in Italia e all’estero, Sereni Orizzonti si distingue per l’attenzione verso il benessere dei suoi ospiti, offrendo servizi innovativi e progetti come quello della casetta dei libri, che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook