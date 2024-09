A partire dal 14 ottobre, la Regione Friuli-Venezia Giulia avvia una nuova campagna di vaccinazione contro l’influenza. Questa iniziativa mira a proteggere le categorie più vulnerabili della popolazione, offrendo il vaccino gratuitamente a over 60 e soggetti fragili. Contestualmente, si avrà l’opportunità di scegliere di sottoporsi anche al vaccino anti-Covid, che gli esperti consigliano particolarmente per le persone anziane e chi è in condizioni di salute più delicate.

Dosi e obiettivi della campagna

Per questa stagione influenzale, sono in arrivo 248.000 dosi di vaccino in Friuli-Venezia Giulia. L’obiettivo della campagna è raggiungere una copertura vaccinale tra il 75% e il 95% delle categorie a rischio, come indicato dalle linee guida nazionali. La combinazione dei vaccini anti-influenzale e anti-Covid è fortemente raccomandata per garantire una protezione ottimale durante l’inverno, in cui il rischio di infezioni aumenta.

Accesso gratuito per le categorie a rischio

Le categorie che potranno beneficiare della vaccinazione gratuita includono:

Over 60 e bambini tra i 6 mesi e i 6 anni .

e . Soggetti affetti da malattie croniche dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, diabete mellito , malattie renali, malattie del sangue, malattie congenite con carente produzione di anticorpi e sindromi da malassorbimento intestinale, e malattie infiammatorie croniche intestinali .

dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, , malattie renali, malattie del sangue, malattie congenite con carente produzione di anticorpi e sindromi da malassorbimento intestinale, e . Donne in gravidanza e nel periodo “postpartum”.

e nel periodo “postpartum”. Donatori di sangue e personale dei servizi pubblici di primaria importanza come insegnanti, addetti alle Poste e telecomunicazioni, dipendenti della Pubblica Amministrazione, forze di Polizia, vigili del fuoco e personale di assistenza nelle case di riposo.

e di primaria importanza come insegnanti, addetti alle Poste e telecomunicazioni, dipendenti della Pubblica Amministrazione, forze di Polizia, vigili del fuoco e personale di assistenza nelle case di riposo. Personale sanitario, che svolge un ruolo cruciale nella protezione dei pazienti più fragili e ad alto rischio.

Come e dove vaccinarsi

Per ricevere il vaccino, ci sono diverse opzioni disponibili. I cittadini possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Un’altra possibilità è contattare i servizi vaccinali delle Aziende sanitarie locali oppure le farmacie aderenti alla campagna. È importante pianificare la vaccinazione in anticipo per garantire l’accesso al vaccino e prevenire il rischio di complicazioni durante la stagione influenzale.

Raccomandazioni finali

La vaccinazione rappresenta una misura fondamentale per tutelare la salute individuale e collettiva. Per le persone appartenenti alle categorie a rischio, la vaccinazione non solo riduce la probabilità di contrarre l’influenza, ma aiuta anche a prevenire eventuali complicazioni gravi. È quindi essenziale che i cittadini facciano la loro parte e approfittino di questa opportunità per proteggere se stessi e i propri cari.

La campagna vaccinale contro l’influenza in Friuli-Venezia Giulia è un’importante iniziativa per migliorare la salute pubblica e ridurre l’impatto delle malattie stagionali. Non perdere l’occasione di vaccinarti e di fare la differenza nella tua comunità.

