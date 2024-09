Sabato 21 settembre, Piazza della Borsa di Trieste sarà il cuore pulsante di un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza stradale. L’evento, parte del progetto “Trieste4SafetyFVG”, è promosso dall’Automobile Club Trieste e sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Questo appuntamento, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle 17:00, mira a sensibilizzare la cittadinanza sui temi cruciali della sicurezza su strada.

Un progetto di ampliamento regionale e nazionale

La giornata dedicata alla sicurezza stradale si inserisce in un progetto più ampio, “Trieste4SafetyFVG”, che ha già visto iniziative simili in altre città del Friuli-Venezia Giulia, come Udine, Gorizia e Pordenone, e in diverse province d’Italia. Questo progetto è concepito per unire gli sforzi di vari enti e soggetti coinvolti nella promozione della sicurezza stradale e nella prevenzione degli incidenti.

La partecipazione di ASUGI

ASUGI, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, sarà in prima linea con due delle sue strutture. La SSD Emergenze Territoriali sarà presente con attività di urgenza ed emergenza, assicurando tutte le modalità di trasporto sanitario. L’altra partecipazione rilevante è quella della SSD Consumi e Dipendenze Giovanili “Androna Giovani”, che si occupa di prevenzione e gestione delle dipendenze giovanili e ha svolto un ruolo fondamentale anche con il progetto Overnight, dedicato alla riduzione dei rischi legati al divertimento notturno.

Attività e simulazioni al gazebo ASUGI

Il gazebo di ASUGI sarà un punto focale dell’evento, attrezzato con monitor e tavolini per offrire ai visitatori un’ampia gamma di attività interattive. I partecipanti potranno provare l’esperienza di guida in stato di alterazione attraverso l’uso di un simulatore e degli occhiali distorcenti, che simulano l’effetto dell’alcol e di altre sostanze. Inoltre, sarà possibile effettuare una simulazione di chiamata al 112 e provare le manovre di rianimazione su un manichino, acquisendo così competenze utili in caso di emergenze stradali.

Informazioni e consigli dei professionisti

I professionisti di ASUGI presenti all’evento saranno a disposizione per fornire informazioni utili sulla gestione delle situazioni di incidente stradale e sulle migliori pratiche da seguire. Questo supporto sarà prezioso per i partecipanti, che potranno apprendere direttamente dagli esperti come comportarsi in situazioni critiche e migliorare la propria preparazione.

Altre attrazioni e collaborazioni

La prima edizione di “Trieste4SafetyFVG” non si limita alle sole attività di sensibilizzazione, ma offre anche una crash experience con un simulatore che permetterà di vivere l’impatto di un incidente in un ambiente controllato. In collaborazione con Ready2Go, si svolgeranno prove di guida presso il park Risiera, offrendo ai partecipanti l’opportunità di testare le proprie capacità di guida in condizioni simulate. Inoltre, l’evento vedrà la presenza di una rappresentanza dell’Allianz Pallacanestro Trieste, recentemente promossa in Serie A1, che contribuirà a dare visibilità all’iniziativa.

