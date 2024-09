Costa Crociere offre 75 posti di lavoro, al via il Recruiting Day

Il Recruiting Day organizzato in collaborazione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e Costa Crociere è un’opportunità unica per chi desidera entrare nel mondo delle crociere. Saranno selezionati 75 candidati per cinque diverse posizioni professionali all’interno della flotta della compagnia.

Secondo l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, “il 97% delle persone che completano sia la selezione che il percorso formativo viene assunto da Costa Crociere”. Un dato che sottolinea l’importanza dell’iniziativa, soprattutto per coloro che cercano una stabilità lavorativa e la possibilità di crescere professionalmente.

I profili ricercati e i requisiti e come partecipare

I candidati interessati potranno proporsi per una delle seguenti posizioni: Administration operator, Future cruise consultant, Graphic editor, Hospitality operator e Photo operator. Per accedere alla selezione, sono richiesti alcuni requisiti di base: residenza o domicilio in Friuli-Venezia Giulia, diploma di scuola secondaria di secondo grado o di scuola professionale quadriennale, e la capacità di nuotare. Inoltre, per quattro dei cinque profili è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua, con preferenza per il tedesco.

I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae online attraverso il sito istituzionale della Regione (selezionando Costa Crociere come azienda) entro il 10 ottobre, data di inizio del percorso di selezione.

Una formazione finanziata dalla Regione

Oltre all’opportunità di lavoro, i candidati selezionati avranno accesso a un percorso formativo finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che consentirà loro di acquisire competenze specifiche e di ottenere un brevetto professionale. Questo modello di collaborazione con il settore privato ha già dimostrato la sua efficacia: dal 2017 al 2024, ben 351 persone hanno partecipato ai percorsi formativi con Costa Crociere, con un 97% di assunzioni.

Il successo del modello Recruiting

Il programma di Recruiting Day promosso dalla Regione FVG ha già dato risultati concreti. L’assessore Rosolen ha ricordato che “questo è il quarto evento dopo la pausa estiva e altri 15 sono già programmati entro la fine dell’anno”. La crescente partecipazione delle aziende e l’alto tasso di assunzioni confermano l’importanza di queste iniziative nel collegare la domanda e l’offerta di lavoro sul territorio.

