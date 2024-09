Marisa Michelini, professoressa senior di didattica e storia della fisica all’Università di Udine, è stata recentemente insignita di un prestigioso riconoscimento internazionale. Il Gruppo Internazionale di Ricerca sull’Insegnamento della Fisica (GIREP) le ha conferito la Girep Medal per i suoi contributi straordinari nell’insegnamento della fisica a livello globale. Michelini è la prima italiana a ricevere questo premio, un risultato che evidenzia l’eccellenza del suo lavoro e il suo impatto duraturo nel campo della didattica della fisica.

Un contributo ineguagliabile alla didattica della fisica

Il GIREP, fondato nel 1966, è la più importante associazione internazionale di docenti universitari di fisica, con membri provenienti da quasi 70 Paesi. Questo rende il premio ricevuto da Michelini ancor più significativo, poiché testimonia il suo valore non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Il suo lavoro non si è limitato alla semplice ricerca o insegnamento, ma ha avuto un profondo impatto sul modo in cui la fisica viene trasmessa alle nuove generazioni.

Michelini ha dedicato la sua carriera a migliorare i metodi di insegnamento della fisica, integrando la storia della scienza con l’innovazione tecnologica, permettendo così agli studenti di acquisire una comprensione più profonda delle leggi che governano il mondo naturale. Il suo impegno ha elevato l’intera disciplina della didattica della fisica, facendola diventare un punto di riferimento per altri studiosi.

Prima donna presidente del GIREP

Nel 2013, Marisa Michelini ha segnato un altro primato, diventando la prima donna presidente del GIREP. Ha ricoperto questo ruolo con grande successo per ben tre mandati consecutivi, fino al 2023. Durante la sua presidenza, ha promosso la collaborazione internazionale tra ricercatori e docenti, incoraggiando lo scambio di idee e l’adozione di pratiche didattiche innovative in tutto il mondo.

Il suo lavoro non si è limitato alla guida dell’organizzazione: Michelini ha partecipato attivamente alla formulazione di strategie per migliorare l’insegnamento della fisica, con un’attenzione particolare al coinvolgimento degli studenti e all’uso delle nuove tecnologie educative. La sua leadership ha contribuito a rafforzare il ruolo del GIREP come punto di riferimento per chi si occupa di didattica della fisica a livello internazionale.

Un palmarès ricco di riconoscimenti

La Girep Medal non è il primo riconoscimento che Michelini ha ricevuto durante la sua carriera. Nel 2019 le è stata assegnata la Medaglia dell’Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata per le sue ricerche nel campo della didattica della fisica. Questo premio, uno dei più importanti nel mondo della fisica, testimonia la sua continua ricerca di nuove vie per migliorare l’insegnamento di questa complessa materia.

Michelini è stata anche premiata nel 1998 dalla Società Italiana di Fisica per il suo contributo alla didattica. Questi riconoscimenti non sono solo una testimonianza del suo impegno, ma riflettono anche l’importanza della sua ricerca a livello globale.

Il contributo all’Università di Udine

Parallelamente al suo lavoro a livello internazionale, Marisa Michelini ha dato un contributo fondamentale all’Università di Udine, dove ha lavorato dal 1994 al 2022 come delegata in numerosi ambiti accademici. Tra le sue numerose iniziative spicca la fondazione del Centro Orientamento e Tutorato, del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica, e della Facoltà di Scienze della Formazione. È stata anche direttrice della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario e del Dipartimento di Fisica, oltre a coordinare il Laboratorio di Didattica della Fisica.

Grazie al suo impegno e alla sua visione, Michelini ha contribuito in modo significativo all’innovazione dei percorsi formativi e all’orientamento degli studenti, creando strutture e iniziative che hanno reso l’Ateneo friulano un polo d’eccellenza per la formazione in ambito scientifico.

Un esempio di leadership e passione

La carriera di Marisa Michelini è un esempio di dedizione, leadership e passione per la scienza e l’insegnamento. I numerosi riconoscimenti che ha ricevuto nel corso degli anni, culminati con la Girep Medal, dimostrano quanto sia stato significativo il suo contributo alla comunità scientifica internazionale. Michelini ha saputo coniugare ricerca e didattica, promuovendo un approccio innovativo all’insegnamento della fisica che continua a influenzare le nuove generazioni di docenti e studenti.

Il suo lavoro rappresenta un esempio per tutti coloro che si dedicano all’educazione, mostrando come la passione per l’insegnamento possa fare la differenza non solo a livello accademico, ma anche nella società.

