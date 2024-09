Burlo Garofolo tra i migliori ospedali pediatrici al mondo

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Burlo Garofolo di Trieste è stato inserito tra i 250 migliori ospedali pediatrici al mondo dalla prestigiosa rivista statunitense Newsweek, consolidando la sua posizione al 79° posto a livello globale, 25° in Europa e 6° in Italia. Questo riconoscimento non solo conferma la qualità delle cure offerte dal nosocomio triestino, ma rafforza anche l’immagine della sanità del Friuli-Venezia Giulia a livello internazionale.

Un successo che nasce dall’impegno collettivo

Secondo Riccardo Riccardi, assessore alla Salute della Regione Friuli-Venezia Giulia, “I risultati ottenuti dal Burlo Garofolo sono frutto di un lavoro unito, finalizzato a fornire ai pazienti le soluzioni più evolute ai loro problemi di salute”. Riccardi ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dall’ospedale, sottolineando l’importanza di questo successo per l’intero sistema sanitario regionale, che soffre di sfide strutturali ma è supportato da una rete di eccellenze.

Il metodo della classifica: un’indagine tra gli esperti

La classifica di Newsweek si basa su un sondaggio condotto tra giugno e luglio 2024 che ha coinvolto migliaia di esperti in varie specialità mediche. Gli specialisti sono stati invitati a consigliare gli ospedali in base alla loro esperienza in pediatria e in altre discipline correlate, come l’oncologia o la chirurgia pediatrica. Il peso maggiore, pari al 92,5%, è stato dato alle opinioni degli esperti, mentre il 5% si è basato sulle certificazioni e accreditamenti degli ospedali, e il restante 2,5% sulle valutazioni dei pazienti.

Un piccolo ospedale tra i grandi

Nonostante le dimensioni più contenute rispetto ad altri ospedali pediatrici internazionali, il Burlo Garofolo si distingue per la qualità delle cure e della ricerca. L’ospedale triestino è infatti uno dei più piccoli tra i 250 inclusi in classifica, ma riesce comunque a competere con istituzioni ben più grandi grazie all’eccellenza del suo personale e al costante impegno nella ricerca scientifica.

L’orgoglio della regione e del suo sistema sanitario

Riccardi ha voluto inoltre evidenziare come questo risultato rappresenti una continuità di successo per il Burlo, che da anni si distingue a livello nazionale e internazionale per la qualità delle sue cure. “Questa storia di passione e dedizione è ciò che permette all’ospedale di eccellere in un campo complesso come la pediatria”, ha aggiunto l’assessore, ringraziando tutti i professionisti del Burlo Garofolo per il loro contributo a diffondere nel mondo il nome di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia.

Un futuro di crescita e innovazione

Guardando al futuro, l’obiettivo del Burlo Garofolo sarà continuare a crescere e innovare, mantenendo sempre al centro il paziente. Il riconoscimento di Newsweek rappresenta un ulteriore stimolo a migliorare costantemente la qualità delle cure offerte, rendendo il Burlo un punto di riferimento non solo per la pediatria italiana, ma anche per quella internazionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook