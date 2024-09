Il festival Collega-menti torna a Udine

Il festival Collega-menti, in programma dal 4 al 6 ottobre a Udine, torna per la sua seconda edizione, confermando il suo ruolo chiave nella divulgazione scientifica e nella promozione del territorio. Organizzato dall’Università di Udine, con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Udine, l’evento vedrà la partecipazione di 80 esperti e proporrà 50 momenti divulgativi dedicati al tema delle intelligenze: umane, animali, vegetali, microbiche e artificiali.

Un festival aperto a tutti

Il festival si distingue per il suo carattere inclusivo e partecipativo. Come sottolineato dall’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per il pubblico di tutte le età di interagire direttamente con la ricerca scientifica. Il festival non si limita agli spazi universitari, ma si espande nelle aree più frequentate del centro storico di Udine, permettendo alla scienza di incontrare la cittadinanza.

Tra i luoghi coinvolti ci sono il Castello di Udine, la Loggia del Lionello, e palazzo Morpurgo, in cui si terranno incontri, laboratori e mostre interattive. La Chiesa di San Francesco ospiterà una grande vetrina con ben 25 esposizioni legate alla ricerca dell’ateneo friulano.

Intelligenze al centro del dibattito

Il tema scelto per questa edizione, quello delle intelligenze, sarà trattato in modo multidisciplinare, esplorando i diversi tipi di intelligenza: umana, artificiale, animale, vegetale e microbica. Questi argomenti verranno affrontati attraverso dibattiti, laboratori interattivi e dimostrazioni pratiche, per consentire ai partecipanti di comprendere le nuove frontiere della ricerca scientifica e tecnologica.

Il rettore Roberto Pinton, nel presentare il festival, ha sottolineato l’importanza di questi eventi per rafforzare il ruolo dell’ateneo come motore dello sviluppo sociale e culturale del Friuli-Venezia Giulia. La collaborazione con il sistema economico-produttivo locale e il dialogo con la cittadinanza sono elementi fondamentali per realizzare questo obiettivo.

Promozione del territorio e innovazione

Oltre alla divulgazione scientifica, l’evento ha un valore importante per la promozione del territorio. Come evidenziato dall’assessore Bini, l’iniziativa non solo promuove la conoscenza e la ricerca, ma diventa anche un’occasione per far conoscere il Friuli e le sue peculiarità. In quest’ottica, PromoTurismoFVG avrà un ruolo attivo, partecipando con una postazione dedicata nella Chiesa di San Francesco, promuovendo le bellezze culturali e paesaggistiche della regione.

