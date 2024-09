L’edizione 2024 di Gusti di Frontiera, la manifestazione enogastronomica più attesa del Nordest italiano, si sta rivelando un autentico trionfo. Mentre i dati ufficiali sono ancora in fase di raccolta, i primi segnali indicano un bilancio estremamente positivo per questo evento che, da giovedì scorso, ha invaso Gorizia di visitatori provenienti da tutta Italia e oltre. La kermesse ha attratto non solo gli abitanti delle province limitrofe, ma anche turisti da diverse località europee, confermando la sua posizione di leader nel settore enogastronomico.

Record di presenze

Fin dalla giornata d’apertura, sono stati registrati presenze record, un risultato che ha superato le aspettative degli organizzatori. Nonostante le previsioni meteo avverse, con alcune minacce di pioggia, le strade e le piazze di Gorizia sono state invase da centinaia di migliaia di persone. Sabato, nonostante un temporale che ha colpito nel pomeriggio, la manifestazione ha continuato a pullulare di vita e colori, con un picco di partecipazione che ha visto gli spazi dedicati a Gusti di Frontiera riempirsi oltre ogni limite.

Il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha evidenziato su social media quanto fosse straordinario vedere la città affollata nonostante le avverse condizioni meteorologiche. “Gorizia ha visto letteralmente un fiume di persone riversarsi a Gusti sino ad oltre la mezzanotte,” ha dichiarato Ziberna, sottolineando la gioia e il divertimento palpabile tra i visitatori.

Il cuore della manifestazione: il “Salotto del Gusto”

Uno dei momenti salienti di Gusti di Frontiera è stato il “Salotto del Gusto,” dove il celebre chef Andrea Mainardi ha incantato il pubblico con un delizioso risotto alla Ribolla di Oslavia. Questo evento non solo ha esaltato i sapori della nostra tradizione culinaria, ma ha anche sottolineato l’importanza di iniziative che mettono in risalto la qualità dei prodotti locali. La sinergia tra gastronomia e cultura ha contribuito a rendere l’evento ancora più speciale.

La gioia dei visitatori e degli operatori locali

Il successo di questa edizione è palpabile non solo tra i visitatori, ma anche tra gli operatori locali e gli standisti, che hanno espresso la loro soddisfazione per l’affluenza senza precedenti. I caffè erano stracolmi di persone, i treni da Trieste, Udine e Pordenone hanno registrato tutto esaurito, e le navette hanno funzionato a pieno regime per garantire che nessuno rimanesse escluso da questa festa del gusto. L’atmosfera che si respira è di grande gioia e condivisione, dove il cibo e il bere di qualità si fondono con il calore dell’accoglienza goriziana.

Grazie a chi lavora dietro le quinte

Non possiamo dimenticare di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento. A cominciare dalle forze di sicurezza e dal personale di pronto soccorso, che hanno garantito la sicurezza dei partecipanti. Il Sindaco Ziberna ha anche voluto esprimere un sentito grazie alla Polizia di Stato, che ha festeggiato il suo Santo Patrono durante questi giorni di celebrazioni. Le difficoltà causate dai disagi legati alla viabilità sono state ampiamente compensate dall’atmosfera di festa e dalle esperienze uniche che Gusti di Frontiera offre.

Un riconoscimento speciale

In un contesto di festa e celebrazione, si è voluto anche rendere omaggio a chi ha dedicato una vita intera alla tradizione gastronomica goriziana. Questa sera, nel Salotto del Gusto, si conferirà un riconoscimento alla signora Adriana, che dopo quasi 65 anni di attività ha deciso di passare il testimone alla nuova generazione. Un momento toccante che rappresenta il passaggio di un’eredità culturale e gastronomica che Gorizia continuerà a celebrare.

