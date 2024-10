“La Barcolana è l’emblema della nostra città”, ha dichiarato con orgoglio il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, durante la presentazione della 56ª edizione della storica manifestazione velica. Questo evento, che si svolge annualmente nelle acque del golfo di Trieste, è ormai parte integrante dell’identità cittadina, tanto che “Città della Barcolana” è inciso sui cartelli di benvenuto agli ingressi della città.

Un calendario ricco di eventi tra sport e divertimento

La Barcolana, organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano insieme al presenting partner Generali, non è solo una regata, ma una vera e propria festa del mare che abbraccia l’intera città e la regione. Quest’anno, il calendario conta oltre 300 eventi tra attività in mare e iniziative a terra, pensate per attrarre un pubblico vasto e variegato, dagli appassionati di vela ai semplici curiosi.

Trieste protagonista mondiale della vela

Il 2024 si preannuncia come un anno di grande attenzione per il mondo della vela, grazie a eventi internazionali come le Olimpiadi e la Coppa America. In questo contesto, la Barcolana assume un ruolo ancora più centrale, proiettando Trieste e il Friuli-Venezia Giulia su una scena globale. La manifestazione non solo celebra lo sport, ma vuole essere anche un’occasione per promuovere i valori di inclusione, sostenibilità ed educazione.

Mare, sostenibilità e inclusione al centro dell’evento

La Barcolana si distingue non solo per la competizione velica, ma anche per la sua capacità di trasmettere messaggi importanti legati al rispetto per l’ambiente e alla promozione di una cultura del mare. Quest’anno, particolare attenzione sarà rivolta ai temi della sostenibilità e della divulgazione, con progetti pensati per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare le risorse marine e coinvolgere attivamente i giovani e le scuole.

Il sindaco Dipiazza: “La Barcolana è una delle feste più belle della regione”

Chiudendo il suo intervento, il sindaco Dipiazza ha sottolineato come la Barcolana non sia solo un evento sportivo, ma “una delle feste più belle della città e della regione”. La partecipazione calorosa della comunità triestina e dei visitatori provenienti da tutto il mondo dimostra quanto sia forte il legame tra la città e il mare, un legame che la Barcolana celebra e rinnova ogni anno.

In definitiva, questa edizione della Barcolana si appresta a essere un evento di grande rilevanza non solo per Trieste, ma per tutto il Friuli-Venezia Giulia, riaffermando il ruolo della città come punto di riferimento per la vela internazionale e promotrice di valori fondamentali per il futuro. Trieste e la Barcolana: un binomio inscindibile.

