L’Old Wild West non ha problemi a regolare Nardò al Carnera

UDINE – Nel turno infrasettimanale di campionato, valevole per la seconda giornata del girone di andata, l’Old Wild West Udine bagna l’esordio casalingo con una netta vittoria per 95 a 67 ai danni della HDL Nardò.

Dopo la sconfitta patita a Rimini, gli uomini di coach Vertemati avevano bisogno di un pronto riscatto che è stato subito trovato con la vittoria sui pugliesi, allenati dall’esperto coach Dalmonte. Gli ospiti sono sembrati squadra che verosimilmente lotterà per salvarsi, benché dispongano di un’ottima coppia stranieri, la guardia Woodman e l’ala grande Stewart, ma la vittoria dei friulani è stata comunque netta e convincente.

L’equilibrio nel match è durato solo i primi minuti di gioco quando Nardò ha messo in difficoltà i padroni di casa con il proprio reparto lunghi e, in particolare, con il già citato Stewart che, marcato da un non irreprensibile Johnson, ha segnato tutti i primi 7 punti degli ospiti. L’APU, che ha avuto un Hickey in grande spolvero (18 punti e 3 assist per lui alla fine), ha messo il turbo dopo il -3 avversario (20-17) siglato da una bomba di Woodman: parziale di 10 a 0 per i padroni di casa che, al primo intervallo, sono volati sul +13 con ben 30 punti segnati (30-17).

Il proseguo del match non ha presentato sussulti ed ha visto i bianconeri ampliare il divario mettendo in mostra le capacità offensive e difensive delle guardie Stefanelli (15 punti e 2 assist) e Ambrosin (13 punti, 2 assist e 4 rimbalzi). Sono, invece, apparsi ancora indietro di condizione Johnson, che ha rimpinguato il suo bottino personale solo a match ormai già deciso ed il centro Pini, impiegato sul parquet per soli 13′ per problemi di falli fatti.

Nel prossimo turno di campionato, in programma domenica 6 ottobre, l’Old Wild West farà visita alla Reale Mutua Torino allenata dall’ex Matteo Boniciolli.

Apu Old Wild West Udine – HDL Nardò Basket 95-67 (30-17, 51-33, 74-53)

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 18 (2/3, 4/5), Xavier Johnson 15 (4/5, 0/1), Francesco Stefanelli 15 (2/5, 3/4), Lorenzo Ambrosin 13 (2/3, 2/3), Mirza Alibegovic 9 (1/5, 2/8), Matteo Da ros 7 (3/5, 0/0), Davide Bruttini 7 (3/7, 0/0), Iris Ikangi 6 (0/1, 2/4), Lorenzo Caroti 3 (0/1, 1/4), Giovanni Pini 2 (1/1, 0/0), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0). All. Vertemati.

HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 19 (6/9, 1/3), Avery Woodson 14 (1/1, 4/6), Antonio Iannuzzi 13 (5/6, 0/0), Michele Ebeling 11 (1/1, 1/2), Elhadji Thioune 4 (1/3, 0/0), Aristide Mouaha 3 (0/4, 1/4), Ruben Zugno 3 (0/3, 1/5), Lazar Nikolic 0 (0/0, 0/3), Lorenzo Donadio 0 (0/1, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0). All. Dalmonte.

