Il Friuli-Venezia Giulia si riconferma una delle regioni vinicole più prestigiose d’Italia grazie alla selezione dei migliori vini premiati dal Gambero Rosso con i Tre Bicchieri 2025. Ben 25 etichette della regione hanno ottenuto questo ambito riconoscimento, consolidando la fama del territorio come patria di vini bianchi di alta qualità, con alcune eccezioni anche tra i rossi.

La vocazione vinicola del Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia è una regione unica per la varietà e la qualità dei suoi vini, caratterizzata da un territorio che unisce la maestosità delle Alpi Giulie e la vicinanza dell’Adriatico. Questa conformazione geografica crea un microclima ideale per la coltivazione della vite, specialmente per i vitigni a bacca bianca. La Ribolla Gialla, ad esempio, è uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni: in poco più di un decennio la sua produzione è cresciuta in maniera esponenziale, diventando uno dei vini più rappresentativi del territorio.

Accanto alla Ribolla Gialla, il Friulano rimane il vino più amato dai locali, mentre il Pinot Grigio continua a dominare per estensione dei vigneti, sebbene sia meno consumato nella regione rispetto ad altre varietà. Recentemente, molti produttori hanno iniziato a recuperare la tradizione del Pinot Grigio “ramato”, una variante che acquisisce un particolare colore grazie al contatto con le bucce durante la fermentazione.

Il successo dei bianchi del Friuli

Il Friuli-Venezia Giulia è particolarmente noto per i suoi vini bianchi, che continuano a guadagnare premi e riconoscimenti in tutto il mondo. I Colli Orientali e il Collio, in particolare, sono le zone più rinomate per la produzione di vini di eccellenza. Tra i 25 vini premiati dal Gambero Rosso, troviamo alcune delle etichette più prestigiose della regione, come il Collio Bianco Broy ’22 di Eugenio Collavini e il Rosazzo Terre Alte ’21 di Livio Felluga.

Questi vini bianchi si distinguono per la loro freschezza, eleganza e capacità di riflettere il terroir unico del Friuli. La Ribolla Gialla è una delle varietà che ha guadagnato maggiore attenzione, soprattutto quando viene lavorata con tecniche ancestrali come la macerazione sulle bucce, che conferisce al vino caratteristiche olfattive e gustative uniche.

L’eccellenza dei rossi del Friuli-Venezia Giulia

Anche se i vini bianchi dominano la scena, i vini rossi del Friuli-Venezia Giulia non sono da meno. Tra i più apprezzati troviamo il Refosco e lo Schioppettino, due varietà autoctone che hanno trovato nel territorio friulano il loro habitat ideale. Lo Schioppettino in particolare, soprattutto nella zona di Prepotto, ha dimostrato di poter competere con i migliori rossi italiani, come dimostra il riconoscimento ottenuto dallo Schioppettino ’21 di Teresa Raiz, l’unico vino rosso premiato con i Tre Bicchieri 2025.

Accanto a questi grandi classici, ci sono anche alcune varietà più rare e preziose, come il Pignolo e il Tazzelenghe, che stanno iniziando a ritagliarsi un loro spazio nel panorama vinicolo internazionale.

I 25 migliori vini del Friuli-Venezia Giulia premiati

Tra i 25 vini del Friuli-Venezia Giulia premiati dal Gambero Rosso con i Tre Bicchieri, troviamo una selezione che rappresenta la varietà e la qualità dell’intera produzione regionale. Ecco alcune delle etichette premiate:

Braide Alte ’22 Livon

Capo Martino ’22 Jermann

Collio Bianco Luna di Ponca ’21 Tenuta Borgo Conventi

Collio Sauvignon ’23 Tiare – Roberto Snidarcig

FCO Schioppettino ’21 Teresa Raiz

Queste etichette sono il simbolo di un’industria vinicola che riesce a coniugare tradizione e innovazione, puntando su una qualità eccellente che non smette di sorprendere.

Gambero Rosso: un punto di riferimento per l’eccellenza vinicola

Il Gambero Rosso, leader nel settore del Wine Travel Food italiano, continua a essere un punto di riferimento per produttori, appassionati e professionisti del settore. La sua guida ai vini italiani è considerata una delle più autorevoli e rappresenta un’importante vetrina per le eccellenze vinicole italiane, sia a livello nazionale che internazionale.

Con un programma di eventi promozionali e una piattaforma formativa, il Gambero Rosso svolge un ruolo cruciale nella promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, contribuendo in modo significativo alla crescita del settore.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook