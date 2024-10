Inizia oggi Collega-menti, il festival dell’Università di Udine

Il Festival Collega-menti, inaugurato oggi al Teatro Giovanni da Udine, e che durerà fino al 6 ottobre, rappresenta una straordinaria occasione per studenti e appassionati di cultura e scienza. Organizzato dall’Università di Udine, con il supporto di PromoTurismoFVG e del Comune di Udine, il festival si svolgerà fino al 6 ottobre in diversi luoghi del centro storico, offrendo una vasta gamma di eventi dedicati all’intelligenza, alla conoscenza e alla ricerca.

L’importanza della conoscenza

Durante l’inaugurazione, Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, ha sottolineato l’importanza della cultura e della formazione continua per affrontare le sfide del futuro. Rivolgendosi agli studenti presenti, ha ricordato quanto sia fondamentale costruire solide fondamenta di sapere per competere a livello globale. “Senza conoscenza, curiosità e determinazione, il futuro è incerto”, ha affermato Bini, spronando i giovani a studiare con passione e a evitare le scorciatoie.

Un programma ricco di opportunità

Il programma del festival è ricco e variegato, con una serie di eventi di alto livello. Roberto Pinton, rettore dell’Università di Udine, e Alberto Policriti, direttore della Scuola Superiore dell’ateneo, hanno contribuito all’inaugurazione insieme a Barbara Gallavotti, curatrice scientifica del festival. Tra gli ospiti di spicco, Vincenzo Schettini, noto fisico e divulgatore, ha aperto la manifestazione con la presentazione “La fisica che ci piace”, moderata dal giornalista Marco Carrara.

Il sostegno della Regione e la promozione del territorio

La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene attivamente l’Università di Udine non solo nella didattica e nella ricerca, ma anche nella sua terza missione, ossia l’attività di divulgazione. Questo sostegno è evidente nel coinvolgimento di PromoTurismoFVG, che ha allestito una postazione nell’ex Chiesa di San Francesco, dove si terranno ben 25 laboratori universitari, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto diretto con l’innovazione e la ricerca.

Un festival per crescere mentalmente e professionalmente

Il festival Collega-menti non è solo un evento accademico, ma un’opportunità per crescere personalmente e professionalmente. La partecipazione a questo tipo di iniziative, come sottolineato dagli organizzatori, è fondamentale per stimolare la curiosità e acquisire gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo moderno. Per i giovani partecipanti, questo evento rappresenta una finestra sul futuro, una piattaforma da cui trarre ispirazione per le proprie carriere e progetti di vita.

