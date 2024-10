Asugi, riduzione liste d’attesa del 37% e oltre 20mila prestazioni in più

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha registrato un significativo miglioramento nell’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie all’incremento del 37% delle prestazioni, Asugi è riuscita a rispondere a quasi l’83% delle richieste, erogando oltre 20mila prestazioni aggiuntive. Un risultato che ha beneficiato del sostegno finanziario della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha stanziato più di 3 milioni di euro per il progetto.

Aumento delle prestazioni e finanziamento regionale

L’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato come la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia investito oltre 3 milioni di euro per sostenere i progetti di riduzione delle liste d’attesa. In totale, l’investimento complessivo è di 10 milioni di euro, con risorse dedicate a potenziare l’offerta sanitaria di Asugi attraverso 90 progetti specifici. Questi progetti prevedono, tra l’altro, l’apertura di sedute pomeridiane per le sale operatorie e l’aumento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Prestazioni erogate e impatto positivo sulle liste d’attesa

Al 30 giugno, il monitoraggio ha rivelato il recupero di 170 prestazioni di ricovero programmato e oltre 20.903 prestazioni ambulatoriali, con un costo stimato di 1.220.000 euro. Nel dettaglio, sono stati recuperati 100 interventi di priorità A e 70 interventi nelle classi B, C e D. Anche il settore ambulatoriale ha registrato progressi, con 15.974 prestazioni tra prime visite, controlli e trattamenti, molte delle quali rivolte a pazienti oncologici.

Collaborazione con strutture private accreditate

Per garantire l’accesso alle prestazioni nei tempi stabiliti, Asugi ha stretto accordi con strutture private accreditate, integrando l’offerta sanitaria pubblica. In particolare, sono state acquistate 11.789 prestazioni ambulatoriali, che hanno permesso di rispondere al diritto di garanzia per i pazienti. Questo diritto garantisce che chi è in possesso di tutti i requisiti possa accedere a prestazioni entro i tempi massimi stabiliti per la sua classe di priorità.

Sfide future e sostenibilità del sistema

Nonostante i progressi, Riccardi ha evidenziato come la sfida principale rimanga l’inappropriatezza delle richieste, cresciuta del 44% negli ultimi quattro anni. Organizzare un sistema che risponda efficacemente alle richieste senza penalizzare chi ha un reale bisogno resta un compito complesso, soprattutto in un contesto di carenza di personale. L’assessore ha anche auspicato misure a tutela dei professionisti sanitari, sottolineando l’importanza di proteggere chi deve prendere decisioni cruciali senza timori legali o pressioni indebite.

