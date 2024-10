Udine: un’offerta didattica variegata per l’anno scolastico 2024/25

Il Comune di Udine ha presentato l’offerta didattica per l’anno scolastico 2024/25, che punta a coinvolgere gli studenti di tutte le età, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie superiori. Le proposte spaziano in diversi ambiti, dall’arte contemporanea all’archeologia, passando per la storia locale, la fotografia e le scienze della terra. Non mancano le attività rivolte ai più piccoli, con iniziative dedicate anche alla fascia “nido”.

Percorsi educativi per tutte le fasce d’età

L’offerta del Comune di Udine è particolarmente ampia e si rivolge a tutte le fasce d’età. Le attività mirano a valorizzare il patrimonio culturale della città, con particolare attenzione al plurilinguismo e alla sostenibilità ambientale. Le proposte, infatti, non riguardano solo l’arte o la storia, ma si estendono a tematiche più attuali come l’intelligenza artificiale, rendendo l’apprendimento un’esperienza moderna e coinvolgente per gli studenti.

Museo Friulano di Storia Naturale

Il Museo Friulano di Storia Naturale continua il suo impegno verso un’educazione legata all’ambiente e alla sostenibilità, proponendo una serie di laboratori scientifici e attività outdoor nel giardino interno della struttura. Quest’anno, però, l’offerta si arricchisce con la possibilità di partecipare a gite sul territorio regionale, per scoprire la storia e le caratteristiche naturali del Friuli. Questi percorsi rappresentano un’occasione unica per esplorare il territorio e comprendere le dinamiche evolutive che lo hanno modellato nel tempo.

Biblioteca e Ludoteca

La Biblioteca Civica Joppi e la Ludoteca Comunale offrono numerosi laboratori linguistici e tecnologici, pensati per coinvolgere studenti di ogni età. Particolare attenzione è stata dedicata alla lingua friulana, con due laboratori specifici per le scuole primarie, realizzati in collaborazione con l’Ufficio per la Lingua Friulana del Comune. Oltre ai laboratori in friulano, sono stati organizzati percorsi interamente in inglese, rivolti alle scuole superiori, che consentono di approfondire sia le lingue che le nuove tecnologie.

Tra le novità di quest’anno ci sono anche i laboratori dedicati alla filosofia per le scuole primarie e un’introduzione all’intelligenza artificiale per gli studenti delle superiori, dando loro l’opportunità di esplorare le infinite potenzialità di questo strumento tecnologico.

Musei Civici: un ponte tra passato e presente

I Musei Civici di Udine, che includono Casa Cavazzini, il Museo del Castello e il Museo Etnografico del Friuli, sono pronti ad accogliere gli studenti con più di cento proposte didattiche. Questi percorsi includono sia visite guidate sia laboratori multimediali che utilizzano video e fotografie per presentare le opere e le collezioni in maniera innovativa. L’obiettivo è far riflettere gli studenti sull’attualità, partendo dall’arte e dalla cultura storica della città.

Le attività sono pensate per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, offrendo un’opportunità per approfondire le collezioni permanenti e temporanee in un’ottica contemporanea. Questo approccio mira a rileggere le opere esposte attraverso nuove chiavi interpretative, che mettono in dialogo il passato con le tematiche del presente.

Il valore educativo delle proposte

L’ampia gamma di attività proposte dal Comune di Udine per il 2024/25 punta a creare un’offerta didattica che unisca educazione, cultura e innovazione. Con l’obiettivo di rendere l’apprendimento un’esperienza multidisciplinare, le scuole del territorio possono accedere a un ventaglio di percorsi che stimolano la curiosità e promuovono la crescita personale degli studenti.

Il plurilinguismo, la sostenibilità ambientale e le tecnologie moderne si affiancano a discipline più tradizionali, come la storia e l’arte, offrendo una proposta educativa completa e aggiornata alle esigenze dei giovani di oggi.

