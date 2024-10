Opus Loci diventa associazione per promuovere i Siti Unesco del FVG

Opus Loci, il progetto nato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine per valorizzare i Siti Unesco del Friuli-Venezia Giulia, ha raggiunto una nuova fase evolutiva. Ora è diventato un’associazione di promozione sociale, capace di operare in maniera autonoma, con l’obiettivo di sostenere e promuovere le realtà economiche e culturali legate a questi luoghi unici. L’associazione nasce dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori locali, protagonisti del percorso camerale e desiderosi di portare avanti il progetto.

La squadra alla guida del nuovo corso

A presiedere l’associazione Opus Loci APS è stato nominato Manlio Boccolini, titolare dell’azienda Abbigliamento Boccolini di Cividale. Al suo fianco, nel direttivo, troviamo Fabiana Bon, dell’Hotel ai Dogi di Palmanova, e Piero Zerbin, della cioccolateria Mosaico-Cocambo di Aquileia. Il team direttivo, formato da imprenditori che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto, si occuperà della crescita dell’associazione e delle iniziative di sviluppo economico-sociale del territorio. Tra i membri fondatori vi sono anche nomi noti come Ellis Tomasin di Corte Tomasin, Marzia Ursic dell’Albergo Diffuso Valli del Natisone e Maria Caterina Tubaro di Mada Temporary Lab.

Gli obiettivi di Opus Loci

L’associazione ha come scopo primario la promozione e valorizzazione dei Siti Unesco del Friuli-Venezia Giulia. Tra questi, spiccano località come Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia, ciascuna rappresentante di un patrimonio culturale, architettonico e ambientale di rilevanza mondiale. Il presidente Boccolini ha sottolineato l’importanza di creare un legame tra il patrimonio storico e le imprese locali che operano in questi territori, favorendo la crescita non solo economica, ma anche sociale e culturale.

Tra le iniziative già previste ci sono la partecipazione a eventi formativi e culturali, la creazione di progetti attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, e il sostegno a borse di studio per favorire la formazione delle giovani generazioni. L’associazione intende inoltre ampliare la propria rete di collaboratori, coinvolgendo sempre più imprese e operatori del territorio.

Un legame forte con la Camera di Commercio

Il presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso da Opus Loci. «Siamo orgogliosi di aver accompagnato la nascita e la crescita di questo raggruppamento», ha dichiarato Da Pozzo, sottolineando come la creazione dell’associazione rappresenti un naturale e positivo sviluppo del progetto. L’obiettivo, fin dall’inizio, era quello di dare vita a una realtà autonoma che potesse valorizzare le eccellenze locali e creare sinergie tra imprese e territorio.

La creazione dell’associazione è stata ufficializzata durante una cerimonia simbolica presso lo stand di Casa Moderna, un evento in cui Opus Loci ha promosso le sue attività sotto l’egida della Camera di Commercio.

Un futuro ricco di opportunità

La durata delle cariche dei membri del consiglio direttivo è fissata in tre anni, durante i quali l’associazione lavorerà per ampliare la sua rete e rafforzare le collaborazioni già esistenti. Opus Loci si pone come un punto di riferimento per le imprese che operano nei Siti Unesco del Friuli, favorendo la creazione di nuove opportunità e contribuendo alla crescita e visibilità del territorio a livello regionale, nazionale e internazionale.

Con questa nuova veste, Opus Loci è pronta a consolidare il proprio ruolo di promotore del patrimonio culturale e materiale del Friuli Venezia Giulia, continuando a unire tradizione, innovazione e sviluppo imprenditoriale.

