56ª Barcolana, trionfo per Arca Sgr e spettacolo internazionale a Trieste

La Barcolana, arrivata alla sua 56ª edizione, ha confermato ancora una volta la sua unicità e il suo fascino internazionale, raccogliendo un‘incredibile partecipazione sia locale che globale. L’evento, svoltosi a Trieste, ha visto la vittoria di Arca Sgr, timonata da Furio Benussi e sua figlia Marta, che hanno tagliato il traguardo in appena 1 ora, 28 minuti e 14 secondi. Una performance straordinaria, ma non l’unica, con altre imbarcazioni di rilievo a seguire, come Prosecco Doc Shockwave 3 al secondo posto e Fiamme Gialle Nice al terzo, quest’ultima celebrando i 250 anni del Corpo della Guardia di Finanza.

Un successo che si ripete

Secondo Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, la Barcolana non è solo una competizione velica di alto livello, ma una vera e propria festa della città e della comunità. Durante la cerimonia di premiazione, Fedriga ha evidenziato come l’evento continui a crescere edizione dopo edizione, attirando visitatori da tutto il mondo. “La Barcolana è un evento unico al mondo”, ha dichiarato, sottolineando come la manifestazione riesca a promuovere efficacemente il territorio regionale su scala internazionale.

Un evento internazionale

La Barcolana è più di una semplice regata. Con 1757 imbarcazioni al via, l’evento si distingue come uno dei più grandi appuntamenti velici a livello mondiale. La Società Velica di Barcola e Grignano, responsabile dell’organizzazione, ha ricevuto l’elogio del governatore Fedriga, che ha ribadito l’impegno della Regione nel continuare a sostenere e far crescere questa manifestazione.

Collaborazione e promozione del territorio

Fedriga ha anche sottolineato il ruolo fondamentale delle collaborazioni tra istituzioni, aziende e privati nel successo della Barcolana. L’evento, oltre a rappresentare un importante momento sportivo, è una vetrina internazionale per la promozione turistica e culturale del Friuli-Venezia Giulia. Il coinvolgimento della comunità locale, delle forze dell’ordine e degli appassionati di vela da tutto il mondo rende l’evento un simbolo di unione e partecipazione.

Barcolana: non solo vela, ma festa della città

Trieste, con il suo storico legame con il mare, si è trasformata in questi giorni in un palcoscenico internazionale. La Barcolana è diventata, infatti, un’occasione per celebrare non solo lo sport, ma anche la cultura e le tradizioni locali, attirando migliaia di turisti che hanno potuto scoprire le bellezze e i sapori del Friuli-Venezia Giulia. La manifestazione è ormai una tradizione consolidata che, anno dopo anno, continua a stupire.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook