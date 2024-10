Il Teatro Giovanni da Udine si rinnova: nuovi spazi e energia sostenibile

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, uno dei principali luoghi di cultura della città e del Friuli-Venezia Giulia, sarà protagonista di un’importante fase di ammodernamento. I lavori, del valore di oltre un milione di euro, sono stati approvati dalla Giunta Comunale e mirano a potenziare i servizi e a rendere la struttura più sostenibile. Il progetto include un impianto fotovoltaico, una nuova area bar e la creazione di una sala Ridotto. L’intervento sarà finanziato attraverso un accordo tra il Comune e la Fondazione che gestisce il teatro, con uno scomputo dal canone di locazione fino al 2046.

Un teatro più green con l’impianto fotovoltaico

Uno degli interventi più significativi riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del teatro. Questo investimento, del valore di quasi 500 mila euro, garantirà una produzione annua di circa 160.000 kWh, coprendo una parte significativa del fabbisogno energetico della struttura, che registra un maggiore consumo nelle ore serali.

L’installazione dell’impianto sarà accompagnata da un sistema di accumulo per ottimizzare l’energia disponibile nei momenti di maggiore richiesta, permettendo un risparmio del 30% sui costi energetici. Prima della posa dei pannelli solari, il tetto del Giovanni da Udine sarà completamente impermeabilizzato e riqualificato.

Nuova area bar e un foyer più accogliente

Il progetto prevede anche la ristrutturazione dell’area bar, attualmente integrata nel foyer del teatro e operativa solo durante gli spettacoli. Con un investimento di circa 180 mila euro, sarà realizzata una parete mobile in vetro che separerà il bar dal foyer, permettendone l’uso in maniera indipendente dagli orari degli eventi teatrali. Inoltre, l’adiacente sottoportico esterno sarà riqualificato con tavoli, sedute e decorazioni, diventando una vera e propria estensione dello spazio interno. Questo renderà il bar un punto di incontro fruibile anche al di fuori degli orari di spettacolo, arricchendo l’offerta dei servizi al pubblico.

La nuova sala Ridotto: più spettacoli e spazi per la cultura

Tra le novità più attese, la creazione di una sala Ridotto, un’area polifunzionale che potrà ospitare una vasta gamma di eventi culturali, dai concerti alle conferenze, aumentando significativamente la capacità del teatro di offrire una programmazione diversificata. La sala, che potrà ospitare circa 200 persone, è attualmente utilizzata solo come sala prove. I lavori, dal costo di circa 450 mila euro, includono l’adeguamento strutturale delle gradinate, l’ammodernamento dei percorsi di accesso e delle uscite di sicurezza, nonché la realizzazione di un foyer dedicato, un guardaroba, un bar e servizi igienici. Una volta terminati i lavori, la sala sarà disponibile per il Comune per almeno 20 giornate all’anno ad uso gratuito.

Uffici moderni e funzionali per un lavoro più efficiente

Un altro intervento riguarda la riorganizzazione degli uffici amministrativi. Attualmente, l’area amministrativa si trova in una zona lontana dagli altri uffici del teatro, il che rende meno efficiente la gestione del personale e delle attività. Grazie ai lavori, gli spazi saranno razionalizzati per creare un ambiente di lavoro più moderno e funzionale, migliorando la qualità del lavoro per i dipendenti del teatro.

Un investimento per il futuro della cultura udinese

L’Assessore alla Cultura, Federico Pirone, ha sottolineato come questi interventi rappresentino un passo importante verso un futuro più inclusivo e innovativo per la città: “Le opere che abbiamo approvato non solo mirano a portare il nostro teatro al livello dei migliori standard europei in termini di sostenibilità energetica, ma soprattutto a trasformarlo in un luogo di cultura da vivere appieno, con più servizi e una programmazione più ampia”.

Anche l’Assessore al Patrimonio, Gea Arcella, ha rimarcato l’importanza del progetto: “I lavori garantiranno non solo un ampliamento dell’offerta culturale, ma anche una valorizzazione del patrimonio cittadino con un teatro più moderno e con maggiori spazi utilizzabili”.

Con questi lavori di ammodernamento, il Teatro Giovanni da Udine si appresta a diventare un centro culturale ancora più rilevante, capace di rispondere alle nuove sfide del futuro e di attrarre un pubblico sempre più vasto.

