Con un super Stefanelli l’APU piega Milano

UDINE – Torna alla vittoria l’Old Wild West Udine che mantiene inviolato il Carnera battendo la Wegreenit Milano per 75 a 74.

Un finale pirotecnico ha assegnato la vittoria ad una Udine che ha avuto diverse difficoltà a mettere le mani sulla partita, frenata anche dai fantasmi del precedente match con Cividale, perso nel finale. Un po’ di buona sorte ed i canestri finali di un incredibile Stefanelli han permesso comunque alla banda di Vertemati di cogliere i due punti in palio e di issarsi, a pari-merito con altre quattro squadre, al secondo posto in classifica, a due punti dalle capolista Rimini e Cantù.

La Wegreenit, pur senza fare alzare dalla panchina il febbricitante ex Alessandro Gentile, è rimasta sostanzialmente sempre in vantaggio per tre quarti di partita, sfruttando l’asse playmaker – pivot formata da Amato (13 punti ed 8 assist, altro ex) e dall’esperto centro Udanoh (22 punti, 9 rimbalzi), e trovando punti importanti anche dall’ala Cavallero (bel giocatore!) oltre che dal sempiterno Potts.

Dopo un terzo quarto problematico, con soli 14 punti segnati ed un -10 da recuperare (48-58), i bianconeri hanno dato una svolta alla loro partita nell’ultima frazione di gioco. In apertura è arrivato il break di 11 a 0, propiziato da due triple di Ambrosin, fino a quel momento lasciato a lungo in panchina da Vertemati, che ha fatto rimettere il naso avanti ai padroni di casa (59-58). Successivamente, dopo la reazione di Milano con i canestri di Potts che sembravano avere chiuso il match (66-72), l’APU, con soli 39” da giocare, ha compiuto il mezzo miracolo che le sono valsi i due punti. Alibegovic dall’angolo sinistro ha accorciato subito con una tripla e poi, dopo uno sfondo fischiato in attacco a Potts, Stefanelli si è incuneato nell’area avversaria segnando da sotto e subendo fallo da Pagani. Risultato; 72 a 72 con 9” da giocare, ma le emozioni non erano ancora finite! Milano ha rimesso la palla nella metà campo offensiva (con Gentile, entrato solo in questa occasione) e Cesana, troppo libero, ha segnato da sotto. Udine si è riportata in avanti in tutta fretta e ha trovato ancora una volta le mani “calde” di Stefanelli che ha infilato da oltre l’arco la tripla della vittoria.

Il bello del basket, come diceva qualcuno!

Nel prossimo turno, l’Old Wild West farà visita all’Assigeco Piacenza, fanalino di coda della serie A2 non avendo ancora conquistato la prima vittoria stagionale.

Apu Old Wild West Udine – Wegreenit Urania Milano 75-74 (14-16, 34-34, 48-58)

Apu Old Wild West Udine: Francesco Stefanelli 14 (3/4, 1/3), Anthony Hickey 11 (4/10, 1/2), Xavier Johnson 11 (3/4, 1/2), Matteo Da ros 11 (2/4, 2/3), Iris Ikangi 8 (0/1, 2/6), Mirza Alibegovic 7 (1/1, 1/6), Lorenzo Ambrosin 7 (0/0, 2/3), Lorenzo Caroti 3 (0/0, 1/5), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/0), Davide Bruttini 1 (0/3, 0/0), Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Wegreenit Urania Milano: Ike Udanoh 22 (9/14, 0/0), Matteo Cavallero 17 (5/8, 1/2), Andrea Amato 13 (0/3, 4/11), Giddy Potts 12 (4/8, 0/5), Luca Cesana 4 (1/2, 0/5), Gianmarco Leggio 3 (0/0, 1/3), Giordano Pagani 2 (0/1, 0/0), Lorenzo Maspero 1 (0/0, 0/3), Alessandro Gentile 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 n.e.. All. Cardani.

