Nessun problema a Piacenza per l’Old Wild West Udine

PIACENZA – Nella settima giornata di campionato, l’Old Wild West Udine espugna sabato sera il PalaBanca di Piacenza vincendo contro la formazione locale dell’Assigeco per 96 a 74.

La trasferta in terra emiliana nascondeva all’apparenza molte insidie: Piacenza, ultima in classifica, aveva appena cambiato allenatore (via l’esperto Salieri, promosso a capo-allenatore il vice Manzo) e l’ambiente locale si attendeva una reazione per acciuffare i primi due punti del campionato.

Gli uomini di coach Vertemati hanno, invece, reso agevole il confronto, con una prestazione difensivamente ed offensiva ottima che gli ha consentito di porre una forte ipoteca sulla vittoria già alla fine del secondo quarto, concluso con 23 punti di vantaggio (22-45).

L’Assigeco è parsa, d’altro canto, una squadra frastornata, ancora incapace di acquisire una fisionomia ed una durezza tali da potere almeno impensierire i bianconeri. Le partenze della scorsa estate dei vari Sabatini, Veronesi e Gallo non sono state ancora assorbite dai nuovi arrivi e, nonostante alcune buone individualità nel roster (gli americani Grimes e Bradford, ma anche il centro D’Almeida), la squadra emiliana ha opposto ai friulani una difesa molto blanda, in particolare sul perimetro.

Come è ormai noto ai più, Udine costruisce molti dei suoi successi sul tiro dalla distanza e concederle troppo spazio può essere letale. I bianconeri hanno, infatti, tirato con oltre il 50% da tre punti (15/27), liberando, con un’ottima circolazione di palla, i vari Stefanelli, Alibegovic, Caroti ed Ambrosin, tutti finiti in doppia cifra.

Dopo avere raggiunto il massimo vantaggio di +36 a metà del terzo quarto (29-65) con un canestro da sotto più fallo subito di Pini, i bianconeri hanno rallentato la marcia, consentendo ai padroni di casa di ridurre parzialmente lo svantaggio, ormai troppo ampio per essere recuperato.

Domenica prossima, ci sarà un nuovo impegno fuori casa per gli udinesi: ad attenderli sarà la formazione di Avellino in cui milita l’ex Mussini.

UCC Assigeco Piacenza – Apu Old Wild West Udine 74-96 (11-28, 22-54; 52-82).

UCC Assigeco Piacenza: Federico Bonacini 23 (7/9, 2/6), Ursulo D’almeida 17 (7/9, 0/0), Nate Grimes 12 (3/7, 1/2), Saverio Bartoli 10 (2/3, 2/2), Desonta Bradford 3 (0/0, 0/3), Omer Suljanovic 3 (1/3, 0/2), Michele Serpilli 2 (1/1, 0/3), Niccolo Filoni 2 (1/4, 0/1), Umberto Manzo 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/2, 0/4), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0). All. Manzo.

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 18 (2/2, 4/7), Lorenzo Caroti 12 (0/0, 4/6), Anthony Hickey 11 (4/4, 1/4), Francesco Stefanelli 11 (1/1, 3/5), Xavier Johnson 11 (4/7, 0/2), Matteo Da ros 10 (2/2, 1/1), Lorenzo Ambrosin 10 (0/1, 3/4), Giovanni Pini 7 (3/7, 0/0), Iris Ikangi 6 (0/1, 2/4), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0), Davide Bruttini n.e.. All. Vertemati.

