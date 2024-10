Udine si illumina: Natale 2024 pronto a iniziare il 22 Novembre

Udine è pronta a trasformarsi in una città luminosa e festosa in vista del Natale 2024, con l’accensione delle luminarie fissata per il 22 novembre. Questa iniziativa, voluta e promossa dal Vicesindaco e Assessore al Turismo e Commercio, Alessandro Venanzi, mira a creare un’atmosfera accogliente e suggestiva, che unisca cittadini e turisti sotto la magia delle feste. “L’anno scorso – ricorda Venanzi – le luminarie hanno attirato decine di migliaia di persone, e quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, trasformando Udine in una meta natalizia di grande fascino e attrattiva.”

Un’atmosfera calda nelle fredde serate invernali

Il piano definitivo degli allestimenti natalizi, recentemente approvato dalla giunta comunale, include un fitto programma di addobbi e installazioni che interesseranno tutto il centro storico. Le facciate degli edifici di piazza San Giacomo, del Castello di Udine, della Loggia del Lionello e della Biblioteca Civica Joppi saranno impreziosite da spettacolari proiezioni architetturali, che quest’anno proporranno immagini nuove e inedite rispetto al Natale passato. A fare da cornice alla bellezza della città ci sarà anche una scenografica struttura luminosa in Piazza Libertà, pensata come sfondo perfetto per selfie e fotografie ricordo.

Piazza Primo Maggio e l’Ice Park

Tra le attrazioni più apprezzate dello scorso Natale, torna a grande richiesta l’Ice Park in Piazza Primo Maggio, una pista di pattinaggio che offre una piacevole alternativa di svago per tutte le età. Quest’anno, l’Ice Park proporrà anche nuove attività e sorprese per i visitatori, ampliando l’offerta d’intrattenimento e puntando a regalare un’esperienza coinvolgente per grandi e piccoli. La pista di pattinaggio, ormai un’istituzione delle feste a Udine, è destinata a diventare ancora una volta uno dei luoghi più frequentati della città durante il periodo natalizio.

Alberi di natale e decorazioni in tutto il centro

Le decorazioni natalizie saranno distribuite nei punti nevralgici della città. Piazze e quartieri di Udine saranno adornati con alberi di Natale, che porteranno un tocco di luce e calore nei diversi angoli del centro storico. Gli alberi addobbati faranno capolino in Piazza Duomo, Piazzetta Lionello, Piazzale della Repubblica, Piazza Garibaldi e Piazza XX Settembre, con un abete natalizio speciale allestito anche presso il Parco Moretti. Davanti al Palazzo D’Aronco, inoltre, una grande ghirlanda natalizia abbellirà l’ingresso, donando un tocco di eleganza alla sede del Comune.

Intrattenimento e musica per scaldare il cuore

Durante tutto il mese di dicembre, Udine diventerà anche un palcoscenico per eventi di intrattenimento e concerti gospel che animeranno le piazze centrali. Tra le iniziative già confermate c’è il tradizionale Galà della Magia, fissato per il 5 dicembre al Palamostre, un evento molto atteso da bambini e famiglie. Il calendario completo degli appuntamenti natalizi è in via di definizione e promette di offrire una vasta gamma di attività che abbracciano l’arte, la cultura e la tradizione.

Commercianti in festa: addobbi e contributo al decoro urbano

Anche i commercianti udinesi contribuiranno alla creazione di un’atmosfera festosa nel centro storico, con addobbi e moquette rosse all’esterno dei negozi. L’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere queste iniziative esentando i commercianti dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, incoraggiando così una partecipazione attiva e condivisa per rendere Udine ancora più accogliente e festosa durante le festività.

Un invito a scoprire la magia di Udine nel periodo natalizio

Con l’accensione delle luminarie, il prossimo 22 novembre, Udine si appresta a diventare un luogo incantato per vivere il Natale. Grazie a una combinazione di spettacoli di luci, attrazioni per tutte le età e un ricco calendario di eventi, il capoluogo friulano si candida a essere una meta perfetta per chi desidera immergersi in un’atmosfera natalizia suggestiva e affascinante.

