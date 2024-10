Q8 alla Barcolana: un nuovo traguardo per la tutela del mare

TRIESTE – Si è concluso nella suggestiva cornice della regata Barcolana di Trieste il tour “Q8 Sailing for Change”. Iniziato per celebrare i 40 anni di Q8 in Italia, il progetto ha coinvolto numerose città costiere del Paese con l’obiettivo di diffondere una cultura della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente marino. Grazie alla collaborazione con LifeGate e al supporto tecnico-scientifico, Q8 ha percorso le coste italiane con il preciso intento di sensibilizzare diportisti e operatori del settore marittimo su pratiche ecocompatibili.

Water Cleaning Kit: la soluzione innovativa per la pulizia delle acque

Durante il tour, Q8 ha distribuito a 20 porti italiani e a diverse imbarcazioni i Water Cleaning Kit. Questo kit innovativo, creato grazie all’azienda italiana T1 Solutions, è composto da spugne brevettate FoamFlex200, realizzate in poliuretano espanso e capaci di assorbire fino al 99% degli oli. La loro diffusione rappresenta una concreta risposta al rischio di contaminazione delle acque: si stima che questi kit possano aiutare a raccogliere fino a 2.700 tonnellate di olio disperso, l’equivalente del carburante per oltre 960.000 automobili.

Q8 alla Barcolana

Il tour “Sailing for Change” ha raggiunto il culmine nella partecipazione di Q8 alla storica regata Barcolana, dove ha ricoperto il ruolo di Technical Partner dell’evento. Oltre a gareggiare con una propria imbarcazione, Q8 ha distribuito a mille partecipanti motorizzati il Water Cleaning Kit, contribuendo in maniera significativa a ridurre il rischio di inquinamento durante la manifestazione. La regata triestina è stata una vetrina eccezionale per diffondere il messaggio di sostenibilità e dimostrare come innovazioni semplici possano fare la differenza nella tutela del mare.

Il contributo di Q8 al Barcolana Sea Summit

Oltre alla regata, Q8 ha preso parte al Barcolana Sea Summit, un importante forum incentrato sulle sfide dell’economia blu e sulla protezione degli ecosistemi marini. Durante il summit, Q8 ha partecipato al panel “Grandi aziende, grandi progetti per il mare”, evidenziando il proprio impegno nel contribuire alla salvaguardia degli oceani attraverso iniziative concrete. Questa presenza conferma il ruolo attivo dell’azienda nell’affrontare tematiche cruciali legate alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse marine.

L’adesione di Q8 alla Water Defenders Alliance

La tappa di Trieste ha segnato un momento speciale per Q8, con l’ingresso ufficiale nella Water Defenders Alliance, un’alleanza multi-stakeholder coordinata da LifeGate che mira a creare un impatto positivo sulla salute del Mar Mediterraneo. Questa collaborazione riflette il crescente impegno di Q8 in ambito ESG (Environmental, Social, and Governance), in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Secondo l’Amministratore Delegato di Q8 Italia, Bashar Alawadhi, questa alleanza rappresenta “un importante riconoscimento dell’impegno concreto” dell’azienda.

Un futuro sostenibile per Q8 e il Mediterraneo

La conclusione del tour “Q8 Sailing for Change” non rappresenta un punto di arrivo, bensì un ulteriore passo verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambiziosi. “Quella di Trieste è stata l’ultima tappa della barca a vela Q8 intorno alle coste italiane – ha dichiarato Alawadhi – ma il nostro viaggio prosegue con la consapevolezza di voler continuare a creare valore sociale sul territorio”. Con un approccio basato su azioni concrete e il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, Q8 intende proseguire il proprio impegno per la tutela delle acque del Mediterraneo, promuovendo innovazioni che possano fare la differenza nella protezione dell’ambiente marino.