Camera di Commercio Pordenone-Udine cerca nuovi funzionari

La Camera di Commercio Pordenone-Udine ha recentemente annunciato un’importante opportunità di lavoro. È stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari. Questa iniziativa si inquadra nel contesto delle politiche di assunzione finalizzate a potenziare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia.

Posizioni disponibili e requisiti

Il concorso riguarda il profilo professionale di “Funzionario servizi anagrafici e di regolazione del mercato”. Le persone selezionate saranno responsabili di garantire l’attuazione delle azioni camerali, in particolare per quanto concerne la tenuta del Registro delle Imprese, la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato. Le mansioni includono, tra l’altro, la gestione di brevetti, marchi, protesti e la vigilanza sugli strumenti soggetti alla metrologia legale.

Per partecipare al concorso, è necessario possedere una laurea in materie giuridico-economiche. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 23:59 del 28 novembre, pena esclusione. Gli interessati possono inviare le proprie candidature in modalità digitale utilizzando il modello di domanda disponibile sul sito ufficiale della Camera di Commercio.

Come candidarsi

Il modello di domanda per il concorso è reperibile sulla pagina del bando, accessibile all’indirizzo www.pnud.camcom.it. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni fornite nel bando, per garantire la corretta presentazione della propria candidatura. Chi desidera ulteriori informazioni può contattare il numero 0432 273260 oppure inviare un’email all’indirizzo personale@pnud.camcom.it.

Il ruolo dei funzionari

I funzionari selezionati svolgeranno un ruolo cruciale all’interno dell’ente, contribuendo a migliorare l’efficienza dei servizi offerti. Saranno coinvolti in processi chiave per il controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, aspetti sempre più rilevanti in un mercato in continua evoluzione. La loro attività non si limiterà a compiti burocratici, ma si estenderà a progetti strategici mirati a garantire la fiducia dei consumatori e la trasparenza nel mercato.

Un’opportunità per il territorio

Questa selezione rappresenta non solo un’opportunità per i singoli candidati, ma anche un passo avanti per la Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’assunzione di nuove risorse contribuirà a potenziare i servizi per le imprese e i cittadini della regione, in un periodo in cui la digitalizzazione e l’efficienza operativa sono più che mai necessarie. È un momento importante per la comunità locale, che potrà beneficiare di un miglioramento nella gestione dei servizi anagrafici e di regolazione del mercato.

