L’Old Wild West Udine è corsara anche ad Avellino

AVELLINO – Nuova vittoria esterna dell’Old Wild West Udine che espugna il campo di Avellino con il risultato di 76 a 63, mantenendo il secondo posto in classifica a due punti dalla capolista Rimini.

I friulani, con il playmaker Caroti indisponibile per un affaticamento muscolare, han giocato una partita accorta in difesa, bloccando le iniziative del temuto ex Mussini, e colpendo sul perimetro con il solito Alibegovic (15 punti ben distribuiti durante il match, il migliore dei suoi) e sotto canestro con un Johnson in grande spolvero (doppia doppia per lui: 12 punti e 10 rimbalzi), nonostante qualche problema con i falli.

I bianconeri sono stati in vantaggio per tutto il match, anche se Avellino è sempre stata in grado di rimanere a breve distanza dagli ospiti. I padroni di casa hanno vinto la lotta sotto canestro grazie alle buone prove del centro italo-argentino Bortolin (16 punti, 10 rimbalzi) e dell’ala americana Earlington (17 punti, 11 rimbalzi), ma hanno troppo difettato in regia e nel tiro da tre punti (4/22 alla fine) per realmente impensierire i friulani.

Nel finale di partita, dopo che Avellino si era tornata ad avvicinare ai bianconeri a -4′ da giocare (59-64), sono state le due triple segnate da Hickey e da Alibegovic a chiudere definitivamente il match.

Mercoledì l’APU sarà impegnata nel turno infrasettimanale che la vedrà ospitare al Carnera la Carpegna Prosciutto Pesaro con inizio del match alle ore 20.30.

Avellino Basket – Apu Old Wild West Udine 63-76 (17-22, 33-36, 48-58)

Avellino Basket: Marcellus Earlington 17 (5/14, 1/3), Matias Bortolin 16 (5/6, 1/1), Federico Mussini 9 (1/3, 1/8), Jaren Lewis 8 (4/11, 0/0), Armando Verazzo 5 (1/2, 1/1), Mikk Jurkatamm 4 (0/2, 0/4), Riccardo Chinellato 4 (2/5, 0/1), Antonino Sabatino 0 (0/0, 0/2), Lucas Maglietti 0 (0/0, 0/1), Aleksa Nikolic 0 (0/0, 0/1), Riccardo aldo Perfigli n.e., Luca Codeluppi n.e.. All. Crotti.

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 15 (3/9, 3/5), Xavier Johnson 12 (3/6, 0/1), Anthony Hickey 9 (3/8, 1/1), Matteo Da ros 9 (3/6, 1/3), Iris Ikangi 9 (0/2, 3/4), Davide Bruttini 8 (4/6, 0/0), Francesco Stefanelli 7 (3/7, 0/0), Lorenzo Ambrosin 5 (0/4, 1/1), Giovanni Pini 2 (0/2, 0/0), Matteo Agostini n.e., Lorenzo Caroti n.e.. All. Vertemati.

