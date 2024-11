Celebrazione delle Forze Armate a Redipuglia, tributo a libertà e democrazia

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è stata celebrata con una solenne cerimonia presso il Sacrario Militare di Redipuglia, un luogo intriso di significato per la storia italiana. Alla presenza delle principali autorità istituzionali, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha reso omaggio ai valori fondamentali della democrazia e della libertà rappresentati dalle Forze Armate italiane.

Il ruolo delle Forze Armate nella tutela della democrazia

Durante il suo intervento, Callari ha ribadito come le Forze Armate siano pilastri essenziali per difendere la posizione dell’Italia tra i Paesi liberi, dove i cittadini possono esprimere opinioni e scegliere i propri rappresentanti attraverso un processo democratico. “A volte diamo per scontati questi aspetti, ma è doveroso ricordarne il valore intrinseco”, ha sottolineato l’assessore, riferendosi alla libertà di pensiero e al diritto di elezione che caratterizzano la Repubblica italiana.

Un messaggio di gratitudine ai giovani presenti

Particolarmente toccante è stata la presenza delle scolaresche, che hanno partecipato con grande entusiasmo. Callari ha evidenziato come questi giovani, quasi coetanei dei soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale, rappresentino un legame simbolico tra le generazioni. “Il sacrificio di quei giovani soldati – ha aggiunto – ci ricorda l’importanza di associare al ricordo della loro vita spezzata un sentimento di commossa gratitudine“.

L’impegno dei militari italiani nelle zone di conflitto

Concludendo il suo intervento, Callari ha richiamato l’attenzione sulla necessità di sostenere i militari italiani impegnati a garantire la pace in aree di alta tensione, come il Medio Oriente. “In un contesto internazionale complesso come quello attuale, il nostro supporto alle missioni estere è imprescindibile”, ha dichiarato, esprimendo orgoglio per la professionalità e la competenza dei soldati italiani che operano in scenari difficili e spesso pericolosi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook