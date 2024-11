Il “Piccolo Principe arriva a Trieste: una lezione di inclusione sociale

Il Teatro Umbro dei Burattini arriva a Trieste con una nuova produzione che fonde l’antica arte dei burattini con un messaggio sociale forte e attuale. Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, il Teatro Silvio Pellico ospiterà lo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”, una rivisitazione del celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry.

Lo spettacolo, della durata di 75 minuti, si propone di raccontare il viaggio del Piccolo Principe attraverso pianeti abitati da personaggi bizzarri, che mettono in luce le contraddizioni e le fragilità umane. Attraverso questa avventura, il pubblico viene guidato a riflettere su temi come l’inclusione sociale, l’amicizia e il rispetto per l’altro.

Burattini, canzoni e dialoghi per conquistare i più giovani

La narrazione, arricchita da dialoghi dal vivo e canzoni originali, utilizza un linguaggio vicino alle nuove generazioni. I burattini, grandi e dipinti a mano, sono vere opere d’arte realizzate da un artigiano torinese, e le musiche sono state composte da Giuliano Ciabatta, in arte Paco, collaboratore di artisti del calibro di Lucio Dalla.

Il teatro come antidoto al bullismo e al cyberbullismo

Il Piccolo Principe diventa portavoce di un messaggio contro il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi tra i giovani. Lo spettacolo, grazie alla sua originalità, si rivolge a un pubblico di famiglie, offrendo un’esperienza educativa e divertente.

Il Teatro Umbro dei Burattini

Con alle spalle migliaia di rappresentazioni in tutta Italia, il Teatro Umbro dei Burattini continua a innovare nel rispetto della tradizione. Diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, il teatro utilizza i burattini per affrontare temi contemporanei, rendendo ogni spettacolo un’esperienza unica e coinvolgente.

Lo spettacolo sarà in scena con diverse repliche: venerdì alle 17:30, sabato alle 15:00 e 17:30, e domenica alle 11:00, 15:00 e 17:30. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 347.0002029 o visitare il sito teatrodeiburattini.it.

